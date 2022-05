Russische militair krijgt levenslang voor oorlogsmisdaden

De Rus Vadim Sjisjimarin krijgt als eerste militair levenslang vanwege misdaden gepleegd tijdens de oorlog in Oekraïne. Dat melden internationale persbureaus maandag. De 21-jarige Sjisjimarin krijgt de straf van de rechtbank in Kiev omdat hij op 28 februari in de noordoostelijke regio Soemy een 62-jarige Oekraïner doodschoot. Halverwege mei bekende hij al schuld.

Sjisjimarin schoot de man naar eigen zeggen neer op bevel van een andere militair. In de rechtbank van Kiev vertelde de Rus vorige week dat ze, onderweg naar een Russische legerbasis, de Oekraïense man tegenkwamen. De andere militair zou „op stevige toon” hebben gezegd dat hij moest schieten, omdat ze anders „gevaar zouden lopen”. De rechter zei dat Sjisjimarin het slachtoffer met een automatisch geweer meerdere keren door het hoofd schoot.

Volgens de aanklager hoefde Sjisjimarin het bevel niet op te volgen, omdat de bevelhebber niet hoger in rang stond. De rechter ging daarin mee. Oekraïne kent geen doodstraf, waardoor levenslang de maximale straf is die Sjisjimarin kon krijgen.

Het proces heeft een grote symbolische betekenis voor Oekraïne, dat Rusland ervan beschuldigt zeker 10.000 oorlogsmisdaden gepleegd te hebben. De Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova zei vorige week dat de Oekraïense justitie tienduizenden misdaden van de Russische krijgsmacht onderzoekt en dat er 623 verdachten in beeld zijn.

