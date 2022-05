RIVM: zeker zes Nederlanders besmet met apenpokken

Het RIVM heeft tot nu toe bij zes mensen in Nederland het apenpokkenvirus vastgesteld. Dat meldt het instituut maandag. Zaterdag was al bekend dat twee Nederlanders het virus hadden opgelopen. Woensdag komt het RIVM met een volgende update.

Een deel van de besmette mensen is volgens het RIVM op het festival Darkland in Antwerpen geweest. Het gaat in alle gevallen om mannen die seks hebben met mannen, maar dat betekent volgens het instituut niet dat het virus zich (alleen) via seksueel contact verspreidt, of dat het virus zich niet buiten deze groep kan verspreiden. Het RIVM vraagt besmette personen om in isolatie te gaan.

Naast seks kan het virus worden opgelopen en verspreid tijdens knuffelen of door het aanraken van een open wond van een besmet persoon. De verschijnselen van apenpokken zijn volgens het RIVM meestal mild, maar besmette personen worden gemiddeld wel twee tot vier weken ziek. De infectie kan samengaan met koorts, hoofdpijn of vermoeidheidsklachten.

Blaasjes

De blaasjes beginnen meestal als vlekken in het gezicht, één tot drie dagen na aanvang van de symptomen, en verspreiden zich daarna over de rest van het lichaam. Na twee tot drie weken zijn de blaasjes ingedroogd en vallen dan van de huid af.

Normaal gesproken komt het virus alleen voor in West- en Midden-Afrika, maar vrijdag werd bekend dat het virus op meerdere plekken in Europa is geconstateerd, waaronder ook Duitsland, Frankrijk en België. De patiënten met apenpokken in Europa zijn niet pasgeleden naar West- of Midden-Afrika gereisd.

