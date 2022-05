Parijse graffitikoningin Miss.Tic was ongrijpbaar en vrij

Voor de ene Parijzenaar was Miss.Tic de graffitikoningin, voor de ander een feministisch boegbeeld, voor velen enkel een bekende noot op de grauwe muren van de stad – zoals Loesje dat in Nederland is. Bovenal was ze een maatschappijkritische en multidisciplinaire artiest, die de straat en Louis Vuitton samenbracht. Zondag overleed ze op 66-jarige leeftijd.

Miss.Tic, de artiestennaam van de Tunesisch-Franse Radhia Novat, groeide op in Montmartre in het noorden van Parijs en in de voorstad Orly. Als kind speelde ze straattheater met het theatergezelschap Zéro de conduite (ongepast gedrag), later volgde ze een klassieke theateropleiding. In 1980 vertrok ze naar Los Angeles en San Francisco waar ze terechtkwam in de punkwereld, experimentele videokunst en muurschilderingen ontdekte en kennismaakte met het ruige en met drugs doorspekte leven in de Amerikaanse steden.

Na thuiskomst in Parijs ontmoette Miss.Tic (naar de Franse naam van de heks Zwarte Magica uit Donald Duck) graffitiartiesten als Ripolin en Vive la peinture en besloot ze haar opgedane ervaringen te combineren. „Ik kwam van het straattheater, ik hield altijd al van dat idee van kunst in de straten”, zei ze in 2011 tegen persbureau AFP. „Eerst dacht ik: ik ga gedichten schrijven. En toen: er moeten afbeeldingen bij de gedichten.” Halverwege de jaren tachtig ontwikkelde ze haar nu zo herkenbare stijl, die ze haar „taal” noemde.

Bekijk ook deze fotoserie: Tien etages graffitikunst langs de Seine

Machtskritisch en feministisch

Haar meeste werken bestaan uit een met een sjabloon gespoten afbeelding van een schaars geklede vrouw met donker haar – de gelijkenis met haar eigen uiterlijk is onomstotelijk – in combinatie met een maatschappijkritische of poëtische tekst. Miss.Tic was machtskritisch, feministisch en een voorstander van seksuele vrijheid. Een van haar bekendste muurschilderingen is een afbeelding van een in een trenchcoat geklede vrouw met de tekst Le pouvoir ne protège pas, il se protège: de macht beschermt niet, zij beschermt zichzelf. Op een ander werk staat een in lingerie geklede vrouw met een zweep in haar hand en de tekst „ik domineer degenen die mij domineren”.

Miss.Tic toonde zich aanvankelijk een vagebond, die ’s nachts met een stanleymes straatverlichting stuksneed om haar kunst te maken. Haar werkwijze leidde tot aanvaringen met justitie, maar hielp ook haar bekendheid te vergroten: een arrestatie in 1997 zette haar op de kaart in de kunstwereld en bij merken. Naarmate ze bekender werd, zag Miss.Tic zich genoodzaakt haar methode te veranderen. Vanaf toen vroeg ze toestemming alvorens haar creaties te maken, zo vertelde ze in 2009 aan studenten van Sciences Po.

Ze beperkte zich niet tot de straat: Miss.Tic werkte sinds 2000 met Louis Vuitton en Kenzo en maakte de filmposter van ‘La fille coupée en deux’ van regisseur Claude Chabrol. Ook werden postzegels uitgebracht met haar werk en mocht ze een metro in Montpellier omtoveren. Haar werk werd in verschillende Franse en buitenlandse musea getoond en ze is uitgegroeid tot een van de pioniers van de Franse graffitiwereld.

Hoewel Miss.Tic ook commercieel werk maakte, zei ze altijd haar artistieke vrijheid te bewaren. „Als mensen gechoqueerd zijn of er niet van houden, dan maakt me dat geen bal uit”, zei ze tegen de politicologiestudenten. Of zoals het Franse ministerie van Cultuur stelt in reactie op haar overlijden: Miss.Tic was ongrijpbaar, niet te classificeren en vooral vrij.