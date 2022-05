Dit weekend maakte ik een lange wandeling met mijn zus en alles ging goed tot we haar eerste liefde tegenkwamen. Ik zette me schrap voor een scène (de laatste keer dat ze elkaar zagen was op een bruiloft in 2016 waarbij de taartpunten door de lucht vlogen) maar ze begroetten elkaar hartelijk en informeerden uitgebreid naar werk, woonsituatie en nageslacht.

„Kak”, fluisterde mijn zus toen we daarna de hoek omsloegen. „Ik was beleefd.”

„Dat is constructiever dan erop los slaan”, mompelde ik.

„Ik heb mezelf laten kennen”, siste ze. „Als je beleefd doet tegen je ex betekent dat je er nog niet helemaal overheen bent. Anders was je wel gewoon jezelf geweest.”

Daar zat wat in. Ook ik heb een oud-geliefde tegen wie ik nog steeds niet normaal kan doen, ook al is het inmiddels zes jaar uit. Als ik hem tegenkom kan er bij mij amper een knikje af.

Terwijl ik naar huis loop besef ik dat dat niet alleen komt doordat hij me meermaals heeft bedrogen, maar ook omdat ik ooit heel veel van hem heb gehouden. Dat hij me nog steeds iets doet, nog steeds gevoelens losmaakt (ook al zijn het hoofdzakelijk negatieve), vind ik moeilijk te verteren. Evenals het feit dat ik nog steeds zoveel over hem weet. Wanneer je verliefd wordt vertel je elkaar honderduit over je leven, waardoor het verleden van de ander deel gaat uitmaken van je liefde voor hem. Wanneer het vervolgens uit gaat dient er niet alleen afscheid te worden genomen van de persoon, maar ook van alles wat je over hem weet. Je moet verhalen gaan vergeten over diens jonge jaren, over diens familie, over diens eerdere geliefden. Afstand nemen van momenten waar je niet bij was maar die er wél voor zorgden dat je nog meer aan hem gehecht raakte: hoe hij als kind zijn broertje uit het water redde. De lieve anekdotes over Barry, het hondje dat hem op ieder avontuur vergezelde en dat stierf op zijn twaalfde verjaardag. De liedjes die hij samen met zijn grootmoeder bedacht. Allemaal dingen die ontroeren en verzachten, terwijl je het liefst zou loslaten.

Wat kan je soms snakken naar neutraliteit, die overtreffende trap van beleefdheid. Wat is het af en toe smachten toen je nog onaangedaan was. Onvoorstelbaar hoe je iemand, toen je hem nog niet kende, zo graag wilde ontmoeten, terwijl uiteindelijk onbekendheid het ware geschenk bleek.

