Oud-staatssecretaris Menno Snel (D66) geen directeur Europees noodfonds

Voormalig staatssecretaris Menno Snel (D66) grijpt naast een baan als directeur van het noodfonds voor eurolanden. In de eerste stemronde van de Europese ministers van Financiën heeft hij het af moeten leggen tegen zijn concurrenten uit Luxemburg, Portugal en Italië. Het kabinet had Snel eerder deze maand voorgedragen als nieuwe directeur van het zogeheten Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Snel vindt het „jammer” dat hij de functie niet krijgt en wenst de uiteindelijke winnaar „heel veel succes”, zo zegt hij tegen persbureau ANP. Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) heeft haar partijgenoot bedankt voor zijn inzet als Nederlandse kandidaat voor de baan. Eerder was Snel staatssecretaris van Financiën; in 2019 trad hij af vanwege de Toeslagenaffaire.

Het ESM is een noodfonds dat eerder noodlijdende landen als Spanje, Griekenland, Portugal en Cyprus hielp in crisistijd. De instelling behoort niet tot de Europese Unie, maar is eigendom van de individuele lidstaten in de eurozone.

Nu staat de Duitser Klaus Regling aan het roer, maar zijn termijn loopt af in oktober. De Italiaan Marco Buti, Luxemburgse oud-minister Pierre Gramegna en de Portugees Joao Leao zijn de overgebleven kandidaten om hem op te volgen. Een van hen zal op 16 juni worden benoemd.