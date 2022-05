Na zware tijden op weg naar een ‘schone operatie’

De bouwsector kwam de coronapandemie verrassend goed door. Ondanks economische onzekerheid en dalend consumentenvertrouwen bleef de vraag naar bijvoorbeeld huizen onverminderd hoog en stegen de huizenprijzen naar ongekende hoogte.

Maar sinds een paar maanden beginnen er zorgen te ontstaan onder bouwers. De staalprijzen stijgen, houtleveranties uit Oost-Europa stokken, cement wordt schaars. En is het straks misschien zelfs lucratiever voor transportbedrijven om steenkool te vervoeren, in plaats van grind voor beton?

De koersdaling van bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen, een Midkap-fonds, is daarom niet uniek. De geopolitieke ontwikkelingen en economische onzekerheden zijn terug te zien op de gehele beurs.

En het ging eindelijk juist weer goed met Heijmans na, zoals analist André Mulder van Kepler Cheuvreux het noemt, een „zwarte situatie”. Het dieptepunt was 2016, waarin Heijmans 118 miljoen euro verlies leed. „Ik heb toen even gedacht: het is over en uit. De banken nemen Heijmans over”, zegt Mulder. Maar het bestuur van het bedrijf wist de banken ervan te overtuigen dat de bouwer op eigen kracht uit de problemen zou komen. En dat lukte.

Verschillende probleemprojecten, zoals de nieuwbouw voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Wilhelminasluis in Zaandam, werden daarna afgerond. Althans, „het ene wat positiever dan het andere”, aldus Mulder. Een conflict met Tennet vormt het laatste resterende hoofdpijndossier voor Heijmans. Het wachten is op een eventuele schadeclaim van de stroomnetbeheerder. Mulder verwacht de uitkomst van het conflict pas volgend jaar. „Als dit laatste vlekje weg is, kunnen we echt weer spreken van een schone operatie, want de resultaten herstellen zich goed en de balans is op orde.”

Acquisitie

De resultaten zijn inderdaad goed: afgelopen jaar maakte Heijmans 30 miljoen euro winst. Dat geeft lucht in de bedrijfsvoering en deed het bedrijf besluiten cumulatief preferente aandelen af te lossen. Over deze relatief dure vorm van financiering moest het een dividend van 7 procent betalen.

Daarnaast deed Heijmans – na het afstoten van bedrijfsonderdelen in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk – voor het eerst sinds de malaise weer een acquisitie. De bouwer neemt Dynniq Energy over, een Nederlands elektrotechnisch bedrijf. Dit betreft een strategische overname met het oog op de energietransitie. Denk aan de aanleg van warmtenetten en vergroting van de capaciteit van elektriciteitsnetten. „In deze groeimarkt zijn we door de overname nog beter gepositioneerd”, zei directievoorzitter Bart Smolders van Heijmans Infra erover tegen Het Financieele Dagblad.

De verschillende pijlers onder het bouwbedrijf geven sowieso wat stabiliteit in de huidige onzekere economische situatie. Mulder: „Met name de private bouw deint sterkt mee op de golven van de economie. De publieke bouw, gedreven door overheidsbestedingen met een wat langere adem, is minder volatiel.”

Bouwbedrijf Heijmans leunt daarnaast op infrastructuurprojecten. Over het algemeen is ook hiervan de overheid de financier. Daardoor is deze pijler veel stabieler dan de cyclische woningmarkt. Mulder: „Infra kan nu rustig doorkabbelen door de langetermijnprojecten van de overheid.”

En hoe zit het eigenlijk met de restricties die het nationale stikstofbeleid betekenen voor de bouw? „Nog steeds een punt van aandacht”, zegt Mulder, „maar eerlijk gezegd is het wat naar de achtergrond geschoven. De huidige kostenstijgingen vormen een groter probleem.”