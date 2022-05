Marijn de Vries volgt Clarence Seedorf op als columnist bij NRC

Marijn de Vries wordt columnist voor NRC. Zij neemt met ingang van juni op de sportpagina’s de plaats in van Clarence Seedorf. De Vries (43) is bekend van haar columns in Trouw, waarvoor zij sinds de zomer van 2013 over sport schrijft. Als oud-profwielrenster en freelance journalist is De Vries sinds jaren actief in de sportwereld. Zij werkte onder meer voor het VPRO-programma Holland Sport en is tegenwoordig wieleranalist bij de Belgische sportzender Sporza.

De Vries, die ook artikelen voor NRC zal gaan schrijven, ziet haar overstap als „een prikkelende en inspirerende stap in haar loopbaan”. Voor NRC zal zij zichzelf een beetje opnieuw moeten uitvinden als columnist, zegt ze. „Niet alleen omdat ik vóór het sportweekend ga schrijven in plaats van erna, zoals ik altijd deed, maar ook omdat ik voor een ander publiek ga schrijven. Ik hou ervan mensen met mijn columns aan het denken te zetten en kijk er enorm naar uit om ook weer een stap te zetten in nadenken over wat ik schrijf.”

De eerste column van De Vries zal verschijnen in het sportkatern van zaterdag 4 juni. Online zijn haar columns al op vrijdagmiddag te lezen op de website van NRC.