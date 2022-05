Marechaussee grijpt in bij ‘dreigende situatie’ onder agressieve passagiers Schiphol

Op luchthaven Schiphol is zondagavond een „zeer gevaarlijke” situatie ontstaan waarbij passagiers met elkaar en met het beveiligingspersoneel op de vuist dreigden te gaan. De reizigers waren bang hun vlucht te missen. De marechaussee heeft moeten ingrijpen bij de situatie. Een aanwezige stelt tegen NRC dat „de veiligheid van medewerkers en passagiers in het gedrang kwam”. Ook dreigden veel passagiers langs de veiligheidscontrole te lopen.

Een woordvoerder van Schiphol erkent maandag dat er een dag eerder „een incident” heeft plaatsgevonden bij de veiligheidscontrole op de luchthaven. „De Koninklijke Marechaussee heeft ingegrepen, toen de beveiligers zich onveilig voelden. We begrijpen dat reizigers op reis willen en hun vlucht willen halen.”

De marechaussee bevestigt te hebben ingegrepen. „We moesten handelen en deëscaleren omdat de situatie zo dreigend was.” Daarbij zijn volgens de zegsman geen aanhoudingen verricht. Maandag is het opnieuw erg druk op de luchthaven, waar reizigers uren moesten wachten op hun vlucht.

Een ingewijde stelt dat er zondag is gevochten. Schiphol en de marechaussee willen dat niet bevestigen. De passagiers stonden al lang in de rij. Al wachtend zagen zij dat verschillende security lanes gingen sluiten en waren bang dat hun vliegtuig zonder hen zou vertrekken. De sluitingen riepen „veel weerstand” op, aldus de marechaussee, waarna het ongeduld van de reizigers omsloeg in agressiviteit. „Alles liep volledig uit de hand”, zegt een aanwezige.

Reizigers op Schiphol hebben vaker te maken met lange wachtrijen. Ook maandag was het druk op de luchthaven, die al langer kampt met tekorten van personeel, onder meer in de beveiliging. In sommige gevallen moeten reizigers uren wachten. Op meer plekken is er een tekort aan beveiligers; om die reden moest de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld een streep zetten door de huldiging van landskampioen Ajax op het Museumplein.

Met medewerking van Jan Benjamin.