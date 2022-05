Het is niet echt een verjaarspartij, maar er wordt in kleine groep wel gegeten. Wat ik dan vraag, bijna standaard aan de feesteling: „Voel je je ook jarig?”, want zelf ben ik iemand die pas in tweede of derde instantie de zelfgegeven fuif tot me kan laten doordringen.

„Nu wel”, zei de vriend, want de bossen bloemen stonden vol in de vazen, maar zijn echtgenoot is arts, en dat leuke dagje samen, dat was er niet van gekomen.

Want diezelfde dag was er die eerste melding geweest van patiënt 1 in Nederland bij wie het apenpokkenvirus was geconstateerd, en zijn man de dermatoloog was er de hele dag druk mee geweest. Die verspreiding in Europa en Amerika ging nu toch ineens relatief snel. Er viel even een bedachtzame stilte aan tafel, ook omdat wij allen op leeftijd zijn en de aidsepidemie bewust hebben meegemaakt.

Op mijn twintigste, in 1981, hoorde ik van een Amerikaanse vriend over een rare ziekte, die aanvankelijk vooral toesloeg onder Haïtianen, daarna voornamelijk onder homomannen, en later ook onder naaldjunkies en mensen die afhankelijk waren van bloedtransfusies.

Ik noemde de ziekte een tijdje GRID, de afkorting van gay-related immune deficiency. Ook aids was een virus dat van dier naar mens was overgesprongen, maar hoe mensen het weer aan elkaar doorgaven bleef lang onduidelijk.

Vrijdag zaten er zeven mensen aan die verjaardagstafel, van wie vijf homo, en iedereen nam gelijktijdig zo’n duikvlucht in het verleden. Daarna was er goede wijn, en werd het nog heel gezellig.

Maar thuis ging ik naar websites en kwam terecht bij het RIVM (die afkorting behoeft geen uitleg meer). Daar viel te lezen hoe zo’n besmetting met het pokkenvirus in zijn werk kan gaan: via contact met de virusdrager (mens of dier), via de slijmvliezen, of via druppels, afkomstig uit de mond- en keelholte.

En toen las ik een zinnetje met daarin een afkorting die ik niet begreep: „Verschillende mensen hebben het [virus] mogelijk via MSM contact gekregen”. Ik dacht eerst nog dat het iets met appen te maken had, wat me stug leek, maar MSM staat voor Mannen die Seks hebben met Mannen. Wat voor seks en hoe?

En ineens stond me weer helder voor ogen, hoe ook in de beginjaren van aids, zeker in Amerika, het merendeel van de patiënten homomannen waren, die wel meteen werden gestigmatiseerd, maar niet als grootste risicogroep werden benaderd. Een fijn egalitair beginsel, iedereen kon het in principe krijgen. Maar in de praktijk werkte het verwoestend voor mensen die veel meer kans liepen dan anderen.

MSM? Kende u dat? Toegegeven, het is niet stigmatiserend, het is verschrikkelijk vaag.

