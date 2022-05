Was de 18-jarige racistische aanslagpleger Payton Gendron, die in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo tien Afro-Amerikanen doodschoot, een zogeheten ‘lone wolf’? Geen sprake van, zo oordelen veel Amerikaanse media, die na soortgelijke aanslagen in Pittsburgh (2018) en El Paso (2019) door extreem-rechtse daders een grillig patroon ontwaren.

Gendron radicaliseerde in korte tijd, zo schreef hij in zijn manifest, en verwees expliciet naar de omvolkingstheorie. Aanhangers van die theorie gaan uit van een vooropgezet plan van de Democraten om door middel van massa-immigratie zich te verzekeren van een toekomstig electoraat, ten koste van de (witte) Angelsaksische Amerikanen. Deze samenzwering is door de in de Verenigde Staten best bekeken tv-zender Fox News populair gemaakt en opgepikt door prominente Republikeinen. Inmiddels gelooft een aanzienlijk deel van de witte Amerikanen in het complotverhaal.

Gendrons radicalisering staat dus niet op zichzelf. Extreem-rechtse theorieën die voorheen vooral in de donkere krochten van het internet werden besproken vinden steeds meer hun weg naar de mainstream.

Deze ontwikkeling beperkt zich niet alleen tot de VS. In Frankrijk, waar de huidige omvolkingstheorie is bedacht, gelooft bijna de helft van de bevolking in het verhaal over ‘vervanging’. En ook elders in Europa vindt de theorie dat de ‘oorspronkelijke’ bewoners plaats moeten maken voor migranten uit Afrika en Azië – voornamelijk met een islamitische achtergrond – een vruchtbare voedingsbodem.

Voorkomen moet worden dat dit soort extreem-rechtse thema’s redelijk klinken voor een breed publiek

In Nederland sprak FVD-voorman Thierry Baudet in 2017 van „de homeopathische verdunning” van de Nederlandse bevolking. PVV-leider Geert Wilders waarschuwt al jaren voor een „islamitische invasie” waarbij „onze bevolking wordt vervangen als we niet snel handelen”. En zijn radicaal-rechtse Vlaamse collega Filip Dewinter mocht onlangs bij een uitzending van Ongehoord Nieuws onweersproken uitleggen dat „ons volk wordt vervangen door een ander volk”.

De uitspraken appelleren aan een sluimerend sentiment onder een deel van de bevolking over migratie. Demografische ontwikkelingen zouden ‘hun’ land onherkenbaar veranderen. In sommige steden heeft meer dan de helft van de bevolking een migratieachtergrond, een gegeven dat radicaal-rechtse politici en opiniemakers gretig als ‘bewijs’ voor hun omvolkingsverhaal gebruiken.

Voorkomen moet worden dat dit soort extreem-rechtse thema’s redelijk klinken voor een breed publiek. Dat is geen gemakkelijke opgave. In een liberale democratie valt het aanhangen, bespreken en verspreiden van complottheorieën als ‘omvolking’ onder de vrijheid van meningsuiting. En verschaf je met het weerspreken van zo’n theorie niet juist legitimiteit aan de radicale onheilsprofeten die het propageren?

Maar in een weerbare democratie zit er niets anders op dan radicale geluiden – steeds opnieuw – van een ferm tegengeluid te voorzien. Het wreekt zich dat Nederland een zwak besef van de eigen grondwet heeft, in het bijzonder van artikel 1: „Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Van welke afkomst dan ook. ‘Volk’ is een dynamisch begrip. En ook altijd geweest.

Racistische theorieën kunnen een voorportaal vormen voor massamoord. Daarvoor zijn gebeurtenissen in de VS niet nodig om ons daar in West-Europa terdege van bewust te zijn.