Kopstuk uit organisatie van Taghi gearresteerd in Montenegro

De landelijke recherche heeft een belangrijk figuur in de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi laten arresteren in Montenegro. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van De Telegraaf. Bosniër Boris P. (45) zou organisatorisch van grote waarde zijn voor de voortzetting van de drugshandel, waarmee de criminele organisatie immer veel geld verdient. Volgens Het Parool wordt hij aangeklaagd voor de handel in verdovende middelen.

De recherche zocht al langer naar Boris P., melden De Telegraaf en Het Parool. Uiteindelijk werd achterhaald dat hij zich in Montenegro schuilhield. Vanuit daar moet hij worden uitgeleverd naar Nederland. Inmiddels zitten tientallen vermeende handlangers van drugscrimineel Ridouan Taghi vast. Zij werden gearresteerd in onder meer Colombia, Curaçao, Suriname en in Marokko.

De belangrijkste pionnen uit Taghi’s misdaadorganisatie zitten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Het Openbaar Ministerie vreest echter dat zij vanuit de gevangenis nog steeds sturing geven aan de misdaadorganisatie. Ridouan Taghi’s neef en advocaat Youssef faciliteerde vorig jaar maandenlang de communicatie tussen Ridouan Taghi en de buitenwereld — waarop minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) besloot de gebruikte berichtendienst eMates stil te leggen.

Eind juni horen de zeventien verdachten in het Marengoproces — een zaak die draait om zes moorden en een serie pogingen daartoe — de strafeisen. Volgens Het Parool worden de later gearresteerde kopstukken, waartoe nu ook Boris P. behoort, apart berecht.