Inspectie: de Gomarus herstelt tekortkomingen, onder meer met nieuw beleid seksuele diversiteit

De reformatorische scholengemeenschap Gomarus, die homoseksuele leerlingen in het bijzijn van hun ouders dwong uit de kast te komen, heeft eerder geconstateerde „tekortkomingen hersteld” en „stappen gezet op het gebied van burgerschapsonderwijs”. Dat schrijft de Onderwijsinspectie in een maandag gepubliceerd onderzoek. De inspectie komt tot de conclusie naar aanleiding van een driedaags ‘herstelonderzoek’ in januari dit jaar.

Tijdens het onderzoek in januari zag de inspectie dat het schoolbestuur bij het monitoren van sociale veiligheid inmiddels specifiek aandacht besteedt „aan groepen leerlingen die de school als mogelijk onveilig kunnen ervaren”. Ook is de ‘Notitie homoseksualiteit’ in samenspraak met de koepel voor reformatorische scholen vervangen door een nieuw beleidsdocument over seksuele diversiteit. In de oude richtlijn stond dat personeelsleden van de school leerlingen met homoseksuele gevoelens niet alleen bij de ouders, maar ook bij de mentor of teamleider moesten melden. Het nieuwe document is niet strijdig met de basiswaarden van de democratie, aldus de inspectie. De inspectie stimuleert de Gomarus om de sociale veiligheid op school te betrekken bij „doelgericht, samenhangend en herkenbaar burgerschapsonderwijs”.

Nu de tekortkomingen zijn hersteld, valt de Gomarus, dat bestaat uit middelbare scholen in Zaltbommel en Gorinchem, onder het reguliere toezicht van de inspectie. Daarbij vindt naast een jaarlijkse risicoanalyse ook een tweejaarlijks gesprek met het bestuur plaats. Het eerstvolgende gesprek tussen het bestuur en de inspectie staat gepland voor januari 2023.

‘Zonde tegen de natuur’

In een artikel van NRC in augustus 2021 vertellen acht oud-leerlingen van de Gomarus hoe het is om homoseksueel te zijn op de reformatorische school. Uit de gesprekken rees een beklemmend beeld waarin homoseksualiteit wordt gezien als „zonde tegen de natuur” en dus niet is toegestaan. Daarop stelde de inspectie een onderzoek in naar de Gomarus waarin het concludeerde dat „het bestuur in onvoldoende mate zorgdroeg voor de veiligheid van alle leerlingen”. Het schoolbestuur van de Gomarus probeerde dat rapport tevergeefs via de rechter tegen te houden.

In een reactie op de eigen website stelt de Gomarus in een verbetertraject te hebben gewerkt „aan een veilig klimaat voor álle leerlingen”. Dat was een „intensief, maar leerzaam traject voor de hele school”, aldus de verklaring.

