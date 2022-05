In The Connection zocht Pieter Derks dwarsverbanden, eerder was hij een antwoord in Twee voor Twaalf

Spelinzicht is gelukkig geen toelatingseis voor televisie-recensenten. Wat het is, weet ik niet, maar ongeacht welk spel er gespeeld moet worden, halverwege de uitleg van de spelregels ben ik al afgehaakt. Zodoende heb ik de diepere lagen van Wie is de Mol? nimmer doorgrond, ontgaat me de clou van De Verraders, en ook het proces van bieden en inzet verhogen bij de quiz Met het mes op tafel is iets te hoog gegrepen.

Best een moeizaam weekend gehad dus, met drie nieuwe quizzen op televisie. Te beginnen met op vrijdagavond Think Inside The Box, met Richard Groenendijk als presentator. Zaterdag hadden we op NPO1 The Connection met quizmaster Matthijs van Nieuwkerk. Dezelfde avond een uur later was er bij RTL4 de 1% Quiz, gepresenteerd door Tijl Beckand. Trouwens, volgende week begint een vierde nieuwe quiz, met Sander Lantinga als presentator: Vier is te veel.

Het ene programma is wat meer een raadspel, het andere een soort Cito-toets voor volwassenen, het derde meer een echte quiz – gaandeweg het weekend liep de moeilijkheidsgraad behoorlijk op.

Think Inside The Box is van een overzichtelijk instapniveau. Een combinatie van Wie van de drie? en het ja/nee-spelletje dat je vroeger tijdens lange autoritten uit hysterische verveling deed. Vier rondes raden, twee keer zat er een mens in de grote led-verlichte doos op het podium, twee keer een ding. In het raadteam zaten dit keer Britt Dekker (vast panellid bij Wie van de drie?) en Sander Lantinga (die dus ook quizmaster is van Vier is te veel). En dan vragen als: „Past het in je mond?” (sjoelbak in de box) en „Blijft het heel als je het van de tiende verdieping gooit.” (caravan in de box). Hoe minder het team vroeg, hoe meer geld er te verdelen viel onder het 100-koppige publiek.

The Connection is de enige quiz met één antwoord, legde Matthijs van Nieuwkerk uit. Dat zal, maar de weg naar dat éne begrip of woord is geplaveid met vragen naar kennis en feiten, die de drie kandidaten, onder tijdsdruk, uit hun geheugen moeten opdiepen terwijl ze dwarsverbanden moeten leggen tussen alle gegeven antwoorden én ondertussen luisteren naar Van Nieuwkerk die de regels uitlegt. Drie cabaretiers waren dit keer de spelers, onder wie Pieter Derks, die – o toeval –zelf weer het antwoord op een van de twaalf vragen was in de vaste vrijdagavondquiz Twee voor twaalf. Maar met zo’n weetje win je dus niks.

En toen kwam de Cito-toets die 1% Quiz heet. Bij de oefenvraag lag ik er al uit. Zelfde reflex als bij de verhaalsommen op de basisschool: na twee getallen in twee zinnen ben ik de draad kwijt en verdwijnt elke animo om nog na te denken. Dus hing de touwladder van mijn schip niet meer twintig, maar nog maar tien centimeter boven water toen het water met tien centimeter steeg. Fout, sufferd. Het water duwt het schip natuurlijk óók tien centimeter hoger.

Het ergste is nog wel dat de makers van deze quiz dreigen dat ze geen boekenkennis testen, maar je „gezond verstand”.

De vragen lopen op in vooraf via een steekproef geteste moeilijkheidsgraad. Beginnend bij de vraag die 100% van de respondenten goed beantwoordde, eindigend bij een vraag die 1 % wist. Weer honderd man publiek in de zaal, ook dit keer valt er te cashen. Iedereen begint met een saldo van 500 euro. Je bent het kwijt als je het fout hebt of past. Het geld gaat in de pot en is voor de winnaar, mits die de laatste 1%-vraag kan beantwoorden. Vier mannen haalden de laatste vraag, maar hadden het antwoord fout. Geen winnaar. Jammer, joh.

Ik was al gesneuveld bij de 60%-vraag. Iets met links, rechts en ondersteboven. Kánsloos. Het is weekend, ja. Laat mij met rust.