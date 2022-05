Hoogste omzet drie grote veilinghuizen ooit

Nog geen tweeduizend impressionistische, moderne en hedendaagse kunstwerken wisselden in New York deze maand voor omgerekend 2,6 miljard euro van eigenaar. Dat is het resultaat van de vijftien voorjaarsveilingen bij Christie’s, Sotheby’s en Phillips. Nooit eerder boekten de drie grote veilinghuizen in mei gezamenlijk zo’n hoge omzet.

Christie’s behaalde bij zeven veilingen de grootste omzet: ruim 1,4 miljard dollar. Sotheby’s haalde met zes veilingen bijna 1,1 miljard, en Phillips met twee veilingen 256 miljoen dollar.

Christie’s verkocht het duurste kunstwerk: een door Andy Warhol gezeefdrukt portret van filmster Marilyn Monroe, met een opbrengst van 195 miljoen dollar het op een na duurste geveilde kunstwerk ooit. Het doek maakte deel uit van de verzameling van de Zwitserse kunsthandelaren Thomas en Doris Ammann. Met een opbrengst van 318 miljoen dollar, voor slechts 36 kunstwerken, werd het een van de duurste geveilde privé-verzamelingen.

Mercedes-Benz

Opvallend was het succes van de avondveiling van Phillips, het kleinste van de grote drie veilinghuizen. De opbrengst van 225 miljoen dollar betekende een omzetstijging van 90 procent ten opzichte van een jaar gelden. Met een ongetiteld schilderij van Jean-Michel Basquiat, verkocht voor 85 miljoen dollar, had Phillips ook een van de hoogste opbrengsten van de voorjaarsveilingen.

Hoe goed de markt voor zeldzame topstukken is, bleek ook uit een door Sotheby’s georganiseerde veiling op 5 mei in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Een Mercedes-sportwagen uit 1995, een van de twee exemplaren ooit gebouwd van de 300 SLR Uhlenhaut Coupé, werd voor het recordbedrag van 135 miljoen euro gekocht door een onbekende particulier. De opbrengst gaat naar een fonds van het automerk voor studiebeurzen op het gebied van milieuwetenschappen.

