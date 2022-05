Grootste protestantse kerk in VS hield seksueel misbruik decennialang opzettelijk stil

Leiders van de grootste protestantse kerk van de Verenigde Staten hebben bijna twintig jaar lang opzettelijk meldingen van seksueel misbruik door predikanten genegeerd en verzwegen. Dat blijkt uit een bijna driehonderd pagina’s tellend onderzoeksrapport dat zondag is uitgekomen. Slachtoffers trokken keer op keer bij het kerkbestuur van de Southern Baptist Convention aan de bel, maar werden niet gehoord of in sommige gevallen zelfs vijandig ontvangen.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat slachtoffers tussen 2000 en 2021 het kerkbestuur belden, brieven stuurden, e-mails zonden en opzochten om hun verhalen gehoord te krijgen. Een aantal prominente kerkbestuursleden bepaalde echter volledig hoe de geloofsgemeenschap met de meldingen omging. Zij vonden het belangrijker om juridische aansprakelijkheid te ontlopen, blijkt uit het rapport, dan om de slachtoffers te helpen.

Een staflid van het leiderschap van de kerk hield ruim tien jaar lang een lijst bij van dominees die van misbruik werden beschuldigd. De meest recente versie daarvan bestond uit ruim zevenhonderd namen, waarvan ruim de helft ooit aan de Southern Baptist Convention was verbonden. Ondanks die lijst is er volgens het rapport niets dat erop wijst dat het leiderschap ook maar iets deed om de van misbruik beschuldigde predikanten uit machtsposities te houden. Definitieve aantallen van slachtoffers of daders worden niet genoemd.

Cultuurverandering

Ed Litton, de voorzitter van de kerk, schreef zondag in een verklaring dat „geen woorden” zijn verdriet over de onthullingen in het rapport kunnen beschrijven. Litton: „Ik ben tot in mijn kern bedroefd voor de slachtoffers van seksueel misbruik in onze kerk.” Hij roept op tot een cultuurverandering en andere hervormingen. Wat hij daar concreet mee bedoelt is niet duidelijk.

Over de Southern Baptist Convention — 13 miljoen leden in de VS, 40 miljoen wereldwijd — hing al langer een zweem van seksueel misbruik. Van tijd tot tijd werden er predikanten van de gemeente in de media beticht van misbruik, maar het leiderschap wees vergelijkingen met de rooms-katholieke kerk resoluut van de hand. Toen de aanklachten tegen de kerk niet ophielden, stemde de kerkleiding vorig jaar onder druk in met een onafhankelijk onderzoek.