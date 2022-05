Draadloos het hoofd in om een implantaat op te laden

Hoe minder gedoe met draadjes en stekkers, hoe beter. Dat vinden veel mensen, maar voor mensen met medische implantaten geldt dat al helemáál. Die hebben te maken met draadjes die uit hun lichaam steken, of batterijen vlak onder de huid zodat ze ‘eenvoudig’ vervangen kunnen worden. Doe maar draadloos, graag!

Maar hoe krijg je stroom draadloos het lichaam in? Veilig – zonder het weefsel te verschroeien – en zonder onderweg te veel energie te verliezen? Aan die vraag werken onderzoekers van Imec Nederland.

Bij Imec, waar ze R&D voor de chipsector doen, zien ze een grote toekomst voor elektronische medische implantaten. Om het brein verder te ontsluiten en hersenziekten beter te kunnen behandelen bijvoorbeeld. En ook voor elders in het lichaam. Zo ontwikkelen ze kleine staafjes die direct op een zenuw stroomstootjes geven – dat zou in plaats kunnen komen van behandelingen met medicijnen. Maar brede inzet van zulke implantaten vergt laagdrempeligheid, waaronder draadloosheid.

Ledjes in een glazen hoofd

„Als ik de zendende spoel vlak achter het hoofd hou, dan gaan de ledjes aan. Beweeg ik hem naar zijn oor, dan gaan ze minder fel branden.” Tom van Nunen promoveert aan de TU Eindhoven en werkt samen met Imec. Hij beweegt een rond koperen plaatje van 3,5 centimeter doorsnede langs de achterkant van een glazen hoofd. In het hoofd zit nog zo’n plaatje, de ontvangende spoel. Het is een demonstratiemodel dat hij maakte voor de Dutch Design Week om te laten zien dat hij met inductie stroom van buiten het hoofd naar vlak onder de schedel kan overbrengen.

Zijn onderzoek is onderdeel van het NWO-project Nestor, dat met een consortium van universiteiten en kennisinstellingen een breinimplantaat ontwikkelt om mensen met schade aan de oogzenuw opnieuw te laten zien. De ledjes in het glazen hoofd vragen ongeveer evenveel stroom als het uiteindelijke implantaat.

Vet geleidt bijvoorbeeld slecht, spieren heel goed Tom van Nunen TU Eindhoven

De moeilijkheid zit hem in de vele laagjes die de stroom in het lichaam tegenkomt. „Elektromagnetische golven gedragen zich in elk laagje anders”, zegt Van Nunen. „Vet geleidt bijvoorbeeld slecht, spieren heel goed. En bij elke overgang naar een nieuw laagje gaat een deel van de golf de laag in, en een deel reflecteert. Je zou zeggen: stuur sterkere golven naar binnen, maar dan warm je het weefsel te veel op.”

Om toch genoeg vermogen naar de plek van bestemming te krijgen, is het de kunst om de zender heel precies te ontwerpen. „Het is in feite niet één grote spoel, maar bestaat uit een heleboel puntbronnetjes van waaruit de straling op de juiste frequentie vertrekt”, zegt Huib Visser. Visser werkt bij Imec en is de begeleider van Van Nunen – en als hoogleraar aan de TU Eindhoven onderzoekt hij draadloze energieoverdracht.

Ontwerpen komt neer op iets proberen, aanpassen, proberen en weer aanpassen. Dat is bij spoelen niet anders, maar de software die kan berekenen welk effect een spoelontwerp op de laagjes in het lichaam heeft, was onwerkbaar traag. Daarvoor vond Van Nunen een oplossing: een wiskundig model over het gedrag van straling in aardlagen. Het bleek ook bruikbaar voor dunne laagjes in het lichaam. Zijn versie van het model werkt 450 keer sneller dan de bestaande software, ineens was het mogelijk om te ontwerpen voor het menselijk lichaam.

Het hoofd zijn ze nu binnen, Van Nunens onderzoek is daarmee afgerond. Maar Vissers interesse gaat verder. „Een breinimplantaat zit dieper in de hersenen, vanaf de ontvangende spoel zullen dus draadjes het brein in moeten. Uiteindelijk willen we de energie direct op de plek van bestemming krijgen.” Als dat lukt, is het ook toe te passen op alle andere plekken in het lichaam.

Informatie in en uit het brein

Maar met inductie gaat dat niet, de afstand is te groot om met spoelen te overbruggen. Visser werkte eerder aan stroomoverdracht op grote afstand. Hij ontwierp een antenne waarmee lichte apparatuur, zoals een digitale thermometer of een klok, vanaf maximaal 9 meter afstand van stroom kon worden voorzien. „Die techniek gaat ook niet werken helaas”, zegt hij. „Het zal een combinatie worden van de techniek die Tom hier heeft laten zien, en de langeafstandstechniek.”

Voor een breinimplantaat is stroom één ding, maar een tweede vraag dient zich ook aan: hoe kan er zo veel mogelijk informatie het brein in en uit? Daaraan werken Imec-onderzoekers Yao-Hong Liu en Minyoung Song. Hun onderzoek staat los van dat van Van Nunen, maar Visser hoopt de uitkomsten wel te kunnen combineren. Ze gebruiken een techniek die ultrabreedband heet, een speciale zendtechniek waarbij heel korte pulsjes – van nanoseconden – heel veel informatie bevatten. „De techniek zit ook in de iPhone om hem te lokaliseren”, zegt Liu, „als een soort indoor-gps, het is heel precies.” Hun uitdaging is om zo veel mogelijk informatie te versturen bij zo min mogelijk stroomverbruik.

Aan het stroomprobleem werken ze nog. Het is al gelukt om meer informatie te versturen dan tot nu toe gebruikelijk was met deze techniek. „Je moet je voorstellen, je kunt een puls verzenden met een 1 of een 0. Als je vlak daarna een nieuwe puls stuurt, met weer een 1 of een 0, dan kun je in de combinatie al meer informatie kwijt”, zegt Liu. Ze kunnen op deze manier zeven keer meer informatie versturen dan eerder: 1,5 gigabit per seconde.

Ook deze techniek is in principe bruikbaar voor andere ‘informatiebronnen’ in het lichaam, zoals zenuwen. Maar Liu hoopt dat het vooral in hersenonderzoek verschil gaat maken. „Over hoe het brein werkt is nog steeds zo weinig bekend, daar gaat de komende decennia veel gebeuren.” Je kunt wel veel elektrodes het brein in brengen, maar dan zit je met al die data. „Wil je die eruit krijgen, dan heb je een bundel draden nodig. Totaal onwerkbaar. Draadloze technologie is cruciaal om hierin verder te komen.”

Lees meer over Imec: de hele wereld sleutelt in deze high tech garage