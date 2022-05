De Volkskrant-journalisten winnen Tegel voor nieuws over mondkapjesdeal Sywert van Lienden

In twaalf categorieën is maandag de Tegel uitgereikt voor de beste journalistieke producties van 2021. In de categorie ‘Nieuws’ wonnen de Volkskrant-journalisten Frank Hendrickx en Tom Kreling de prijs voor een serie artikelen over de mondkapjesdeals van Sywert van Lienden, die met twee compagnons in het begin van de coronapandemie miljoenen verdiende aan de handel in ondeugdelijke beschermingsmiddelen, terwijl hij publiekelijk altijd had gezegd zich „om niet” met de handel bezig te houden.

De ngo Free Press Unlimited won een speciale Tegel voor diens inspanningen voor journalisten in Oekraïne. De publieksprijs ging naar Stefan Vermeulen en Jan-Hein Strop die voor het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money ook over de mondkapjeshandel van Van Lienden en zijn partners Bernd Damme en Camille van Gestel schreven. De Tegel is een belangrijke journalistieke prijs voor die producties in dag- en weekbladen, radio en televisie en multimedia en wordt sinds 2006 uitgereikt.

Annegriet Wietsma en Joram Willink werden in de categorie ‘Audio/podcast’ met een Tegel beloond voor hun werk. Zij maakten met De Deventer Mediazaak over de Deventer moorzaak voor radioprogramma Argos een „ontluisterende reconstructie van wat media en publieke opinie kunnen doen met een rechtszaak”, aldus de jury. In de categorie ‘Data’ werden Coen van de Ven en Karlijn Saris van de Groene Amsterdammer bekroond voor hun onderzoek naar mysogenie als politiek wapen op sociale media.

Televisiemaker Sinan Can won een Tegel in de categorie ‘Interview’ voor het programma Retour Kalifaat, waarvoor hij door Noord-Syrië reisde en sprak met uit Europa afkomstige IS-strijders. Hij vroeg hen hoe ze terugkeken op het regime van Islamitische Staat. In deze categorie waren ook NRC-journalisten Wubby Luyendijk en Mark Middel genomineerd voor het interview met de Groningese paardenboeren Sijbrand en Richtje Nijhoff, die tegen de NAM en de staat procedeerden vanwege aardbevingsschade.

In de categorie ‘Pioniers’ won Thijs Broekkamp een Tegel voor zijn reportage uit de regio Sinjar in Noord-Irak, waar hij getuigenissen optekende van Jezidi’s na de door IS aangerichte massamoorden van het volk. In dezelfde categorie was ook NRC-redacteur Wafa Al Ali genomineerd voor haar podcast Generatie 9/11 en haar terugblikkende artikel over hoe zij en generatiegenoten de periode na de aanslagen World Trade Center in New York beleefden.