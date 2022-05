Joost Eerdmans van JoostAnnabel21, wat moet je ermee? Kan dat hele zootje niet naar een andere planeet? Kunnen we ze ruimtepakken aantrekken, voor een paar jaar vloeibaar voedsel meegeven en dan wegschieten? Gewoon even weg, verder rechtvaardig behandelen. Ik vind de tekstballonnetjes met zogenaamd flinke teksten die hij er zo nu en dan uitfloept zo irritant.

De eerste neiging is altijd negeren, maar hij en de rest van JoostAnnabel21 staan inmiddels in de peilingen op een zetel of twaalf. Hun tactiek is de hele tijd flinke teksten uitslaan, maar ondertussen aanschurken tegen de zittende macht.

Zogenaamd wel redelijk zijn.

Met JoostAnnabel21 kun je wel afspraken maken, ze zijn een PVV-light, en ondertussen roepen ze zo nu en dan iets stevigs.

Voor de ophef.

Even duidelijk laten horen dat ze er nog zijn.

Dat iedereen die drie keer met justitie in aanraking komt levenslang de bak in moet, of dat alle Nederlandse kinderen verplicht pindakaas moeten eten.

Dit weekend kwamen ze met het voorstel om de procedure voor asielzoekers uit veilige landen te verplaatsen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dan hebben Curaçao, Aruba en Sint-Maarten toch nog nut voor JoostAnnabel21.

Je mag Joost Eerdmans niet vergelijken Anton Mussert en JoostAnnabel21 niet met de NSB, daar kunnen ze niet tegen, dan worden ze woedend, want ze dragen toch geen uniformen en ze zijn toch geen landverraders en fascisten?

Tegelijkertijd is het copy/paste van het Guyana-plan van Anton Mussert die twee weken na de Kristallnacht (1938) in Nazi-Duitsland – het aantal Joodse vluchtelingen nam toe – voorstelde om ze dan maar ergens anders heen te brengen. Hij wilde ‘een volk zonder land’ transporteren naar ‘een land zonder volk’, naar dunbevolkte delen van Zuid-Amerika zoals Suriname.

Het was een plan dat geen bijval kreeg, maar hij kwam er tijdens zijn proces toen hem verregaande collaboratie met de Duitse bezetter werd verweten nog wel op terug. Hij stapte even over al het andere heen en vond zijn plan met terugwerkende kracht toch niet belachelijk. Want hoeveel levens zou het gescheeld hebben als het voor de oorlog wel zou zijn uitgevoerd?

Hij kreeg gewoon de doodstraf, iets waar Joost Eerdmans ook achter staat.

Redenerend als Mussert, waar we Joost Eerdmans van JoostAnnabel21 natuurlijk niet mee mogen vergelijken, herhaal ik nog maar even dat het misschien niet onverstandig is wat ik in de eerste twee zinnen van deze column schreef. Schiet Joost Eerdmans en de rest van JoostAnnabel21 de ruimte in. Er komt vast wel een geschikt moment waarop we met elkaar kunnen constateren dat we daar geen spijt van hebben.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.