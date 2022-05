Celstraf geëist voor het verwonden van drie agenten

Wegens het vechten met en verwonden van drie agenten op Sinterklaasvond in 2020 in Dordrecht moet de 46-jarige Surendi M. volgens het Openbaar Ministerie worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 228 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Tegen zijn 19-jarige zoon Surendiël M. werd wegens dezelfde vergrijpen een werkstraf geëist van 172 uur.

Vader en zoon raakten betrokken bij een vechtpartij toen een agent tegen middernacht hun net vertrokken en beschonken schilder wilde aanhouden. Die had een agent een „paardenlul” genoemd, omdat hij weigerde te helpen bij het openen van de deur van een flat waar een hond voor overlast zorgde. Wegens belediging wilde de agent de schilder arresteren. Daardoor ontstond een zeven minuten durende schermutseling, waarbij de agenten met leden van de familie M. in gevecht raakten.

De 53-jarige agent Wouter-Jan O. is zelf ook al berecht en veroordeeld tot een geldboete van 250 euro, omdat hij Surendi M. tijdens het vechten heeft uitgescholden voor „kutneger”. De schermutseling is geheel gefilmd door een camera van de VvE aan de buitenmuur van het pand.

Psychische gevolgen

Alle betrokkenen zeiden door het incident lichamelijk en psychische schade te hebben opgelopen. Officier van justitie Dedy Woei-a-Tsoi zei dat de wonden genezen zijn, maar dat de agenten de psychische gevolgen nog heel lang met zich meedragen: „Het is nog maar de vraag of ze ooit nog kunnen functioneren zoals ze eerder deden.”

De agenten lieten tijdens de zitting verklaringen voorlezen. De veroordeelde agent liet weten het verschrikkelijk te vinden dat hij „als racist” te boek is komen te staan. „Dit heeft mij zo geraakt. Ik kwam in de media als iemand die ik niet wil zijn.”

Hij zei „schaamte en onmacht” te voelen. Hij heeft naar eigen zeggen een groot schuldgevoel dat hij niet in staat was zijn twee jongere, vrouwelijke collega’s die avond te beschermen. Een van de vrouwelijke agenten liet weten „doodsangsten” te hebben uitgestaan. Ze heeft een jaar niet gewerkt.

Doldriest

De verdachten zeiden dat de vechtpartij geheel nodeloos is ontstaan. De schuld leggen zij bij agent O., die in hun ogen doldriest optrad tegenover een dronken man. Door het gewelddadig ingrijpen van de agent is de kwestie „vreselijk uit de hand gelopen”, aldus Surendi M. Hun advocaat Justin Kötter sprak van een „disproportionele handelwijze” van de politie.

Uitspraak over twee weken.