Van havenstadjes word ik altijd vrolijk. In de veerbootterminal van Harlingen bestel ik twee cappuccino’s bij de vrolijke meid achter de balie van de hippe koffiestand. „Dat moet u doen op het scherm achter u.” Ik word gelijk een beetje minder vrolijk.

Na het zoveelste keuzemenu door te tikken is het me met veel gezoek eindelijk gelukt de begeerde koffies te bestellen. Als ik me omdraai, zie ik de twee dampende bekers al klaarstaan. „Ja, ik wist al wat u ging bestellen!”

