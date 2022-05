Brussel wil Europese begrotingsregels ook in 2023 opschorten

Als het aan de Europese Commissie ligt, hoeven EU-landen zich vanwege de onzekere economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne ook in 2023 niet te houden aan de gezamenlijke begrotingsregels. Dat heeft de Commissie maandag bekendgemaakt. Regeringen kunnen zo ongestraft besluiten om meer geld uit te geven, indien er onverwachte economische schokken plaatsvinden. Wel waarschuwt de EC landen voorzichtig te blijven bij het doen van uitgaven.

Sinds het begin van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 waren de Europese begrotingsregels al tijdelijk opgeschort. Op die manier kregen landen de ruimte om steunpakketten uit te vaardigen aan bedrijven en burgers die door de crisis hun inkomen zagen wegvallen. Normaal gesproken moeten EU-landen zich houden aan strenge afspraken. Zo mag het begrotingstekort van Brussel niet verder oplopen dan 3 procent van het bruto binnenlands product en mag de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bbp bedragen. Het Nederlandse begrotingstekort stijgt dit jaar naar 3,4 procent, bleek vorige week uit de voorjaarsnota.

De EC waarschuwt Nederland daarnaast voor hoge particuliere schulden van bedrijven en huishoudens. Volgens de Commissie lijken de huizenprijzen „overgewaardeerd” en zijn burgers door hoge hypothecaire en andere schulden kwetsbaar voor onverwachte schokken. Ook een tekort aan arbeidskrachten, het pensioenstelsel en de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bedreigen de toekomstige economische weerbaarheid. Nederland staat Europees gezien onderaan in het gebruik van hernieuwbare energie, waardoor het dagelijks EU-bestuur twijfelt of het de klimaatdoelen van 2030 wel gaat halen.

Nederland had eerder dit voorjaar tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep met Spanje aangedrongen op het versoepelen van de begrotingsregels. Beide landen wilden dat de begrotingsregels van kracht zouden blijven, maar dat een land dat in overtreding is langer de tijd zou krijgen om weer op het afgesproken niveau te komen. Lidstaten moeten nu elk jaar 5 procent van het teveel aan schuld of begrotingstekort wegwerken, waardoor regeringen genoodzaakt zijn vaak flink te snijden in de uitgaven. De plannen van de Europese Commissie worden nu voorgelegd aan de Europese Raad.