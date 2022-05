Als chipfabrikanten elkaar niet kunnen kopen, dan kopen ze softwarebedrijven

Broadcom, een Amerikaans-Singaporees chipbedrijf, voert overnamegesprekken met VMware, producent van cloudsoftware. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De koers van VMware op de beurs van New York schoot door dat bericht 20 procent omhoog. De beurswaarde van VMware bedraagt zo’n 40 miljard dollar.

Broadcom (27 miljard dollar omzet) is in grootte de zesde chipfabrikant ter wereld, na bedrijven als Samsung, Intel en SK Hynix. Broadcom maakt de communicatiechips die gebruikt worden in mobiele telefoons, settopboxen, wifi-routers en andere netwerkonderdelen. De halfgeleiderreus heeft geen eigen fabrieken en besteedt de feitelijke productie uit.

In de chipindustrie telt schaalgrootte, en daardoor tekenen consolidatie en miljardenovernames de branche. Die worden nu echter schaars door geopolitieke spanningen en strategische belangen in de chipsector.

De Verenigde Staten en China staan geen grote verschuivingen meer toe op de chipmarkt. Vandaar dat China de overname van het Nederlandse NXP in 2018 liet stranden. En het was Donald Trump die als president van de VS uit veiligheidsoverwegingen een stokje stak voor wat de allergrootste overname in de chipindustrie zou zijn geweest: Broadcom wilde 103 miljard dollar betalen voor branchegenoot Qualcomm.

Bouwsteen voor de cloud

VMware zou niet de eerste softwaretak van Broadcom zijn. Het chipbedrijf nam in 2019 al beveiligingsbedrijf Symantec over. Van Broadcoms omzet komt al ruim 7 miljard uit software. Ter vergelijking: de omzet van VMware bedraagt bijna 12 miljard dollar.

Als de deal doorgaat, zou met de overname van VMware een bedrag van meer 50 miljard dollar gemoeid zijn, verwacht Bloomberg. VMware maakt een veelgebruikte bouwsteen voor de cloud: software waarmee je meerdere virtuele computers op één systeem naast elkaar kunt laten draaien en op afstand beheren. In grote datacenters is dat een gebruikelijke methode om de beschikbare rekenkracht effectief te gebruiken.

Voor VMware zou het de derde keer zijn dat het van eigenaar wisselt. Het bedrijf was ooit bezit van EMC (datacenter-infrastructuur) en werd toen onderdeel van Dell, het computerbedrijf dat werd opgericht door Michael Dell. Hij maakte van VMware weer een zelfstandig bedrijf dat beursgenoteerd is. De vorige VMware-topman was Pat Gelsinger, die nu de leiding heeft bij chipbedrijf Intel.

Lees ook dit interview (2017): Michael Dell is de man van de lange adem

De koerswinst van VMware was niet het enige lichtpuntje op de Amerikaanse beurzen. Ook de koers van gamebedrijf Electronic Arts (EA) veerde op voor opening van de handel. EA is naar verluidt op zoek naar een koper. Er zouden gesprekken gevoerd zijn met Amazon, Apple en Disney. Eerder dit jaar maakte Microsoft bekend dat het gameontwikkelaar Activision Blizzard overneemt voor 68,7 miljard dollar. Die overname wacht nog op goedkeuring van de autoriteiten.