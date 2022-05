Air France-KLM droomt van winst

Nederland staat dinsdag weer alleen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM in Parijs zal de Nederlandse staat opnieuw tegen de miljoenenbonus voor bestuursvoorzitter Ben Smith stemmen. Vermoedelijk als enige tegenstemmer. Net als voorgaande jaren.

Bij de vorige aandeelhoudersvergadering, in 2021, keerde Nederland zich tegen een bonus van 2 miljoen voor de Canadese topman. Smith kreeg het extraatje bovenop zijn salaris van 900.000 euro. Dinsdag staat een bonus van 3,3 miljoen euro op de agenda van de meeting in een luxe hotel bij vliegveld Charles de Gaulle.

„Dit is niet de tijd om zulke bonussen toe te kennen aan bestuurders van bedrijven die staatssteun ontvangen”, schreef minister Kaag (Financiën, D66) op 11 mei aan de Tweede Kamer na vragen van de SP. Het ministerie van Financiën beheert het Nederlandse belang in Air France-KLM.

„De crisis en de effecten daarvan zijn nog steeds voelbaar”, aldus Kaag. „Er is veel belastinggeld nodig om bedrijven en werknemers hierdoorheen te loodsen.” De minister zegt zich de maatschappelijke onvrede over de bonus te kunnen voorstellen. „De bonus voor de ceo van Air France-KLM is onbegrijpelijk en ongepast.”

Nederland zal volgens haar tegen de bonus stemmen. „Maar we moeten realistisch zijn: Nederland heeft 9,3 procent van de aandelen in Air France-KLM en het is de verwachting dat een meerderheid van de aandeelhouders voor zal stemmen.”

De andere grote aandeelhouders zijn de Franse staat (28,6 procent), China Eastern Airlines (9,6 procent) en Delta Air Lines (5,8 procent); 44 procent van de aandelen is beursgenoteerd. Een aantal geledingen van het personeel bezit plukjes aandelen.

Langzaam richting winst

Na twee zware coronajaren hebben de aandeelhouders nu naar verwachting weinig te klagen. Air France-KLM krabbelt op uit de Covid-19-crisis. Langzaam gaat de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep weer richting winstgevendheid. Dat zal misschien al in het tweede of derde kwartaal van dit jaar zijn, meldde het bedrijf begin mei. De ticketverkoop voor de zomer trekt in elk geval weer aan.

Voor het tweede kwartaal verwacht Air France-KLM dat de vliegtuigen voor 80 tot 85 procent gevuld zullen zijn ten opzichte van 2019. In het derde kwartaal, de zomermaanden, zal de bezettingsgraad vermoedelijk stijgen naar 85 tot 90 procent van 2019. Dochtermaatschappij Transavia verwacht dan zelfs boven het niveau van 2019 te zitten. Zakelijk verkeer op transatlantische routes, het lucratiefste deel van Air France-KLM, zou op zo’n 70 procent van 2019 liggen.

Een punt van zorg deze zomer, ook in Parijs, zijn de operationele problemen op Schiphol. Air France-KLM is bang dat het op de Amsterdamse luchthaven deze zomer net zo’n chaos wordt als in de meivakantie. Door personeels-tekort bij de grondafhandelaars en de beveiligers plus de wilde staking bij KLM’s bagagetak hadden reizigers last van ernstige vertragingen en annuleringen.

KLM schrapte in mei tientallen vluchten om de drukte op Schiphol te helpen verlagen. „Maar dat doen we dus niet nog eens”, zei president-directeur Pieter Elbers van KLM half mei tijdens een bezoek aan de fabriek van Airbus in Hamburg, waar een order van honderd nieuwe vliegtuigen werd bevestigd. „De zomer is juist de periode waarin we het geld moeten verdienen”, aldus Elbers.

Vrijdag meldde ook Transavia dat het de komende tijd vluchten zal moeten annuleren door de „grillige” arbeidsmarkt. Het zou gaan om tientallen vluchten. De aandeelhouders kunnen dinsdag in Parijs gaan klagen over het negatief eigen vermogen van Air France-KLM. De schulden zijn nog steeds hoger dan de bezittingen. Maar Air France-KLM werkt ook hier aan zijn financiële gezondheid. Dankzij een grotere ticketverkoop wist de groep in het eerste kwartaal de schulden met 600 miljoen te verlagen tot 7,7 miljard euro.

KLM betaalde op 3 mei al 311 miljoen euro terug van het noodpakket van de Nederlandse staat. Daarvan staat nu nog 630 miljoen euro open. KLM kreeg leningen en garanties van 3,4 miljard euro, maar gebruikte ‘slechts’ 941 miljoen.

Verder maakte Air France-KLM vorige week kort na elkaar twee initiatieven bekend om zijn schuld af te bouwen. Het Franse logistieke concern CMA-CGM neemt waarschijnlijk een belang van 9 procent in Air France-KLM. De containerrederij, die miljarden verdiende tijdens de lockdowns, neemt een deel van de aandelen over van de Franse staat. Dinsdag wordt duidelijk of het inderdaad gaat om die 9 procent.

Vrijdag werd bekend dat het Amerikaanse private-equityfonds Apollo Global Management 500 miljoen euro investeert in een afdeling van Air France die zich bezighoudt met beheer en onderhoud van vliegtuigmotoren. Persbureau Reuters citeert bronnen in het bedrijf die zeggen dat Apollo geen aandelenbelang krijgt in de luchtvaartgroep. Apollo is een van de grootste durfinvesteerders van de wereld en heeft aanzienlijke investeringen in de luchtvaart. Zo is dochter Merx Aviation actief in het leasen en beheren van vliegtuigen.

Stap voor stap bouwt Air France-KLM zijn schulden aan de Franse en Nederlandse staat af. Liever vandaag dan morgen staat de groep weer op eigen benen. De reddingsboei van het begin van de coronacrisis – toen KLM 3 miljoen euro per dag verloor – is een blok aan het been geworden.

De voorwaarden die de Franse en Nederlandse overheid stelden, mede vanwege Europese regels, beginnen nu te knellen. De groep mag geen grote overnames doen zolang ze staatssteun krijgt, moest start- en landingsrechten inleveren om steun te krijgen, en moet fors bezuinigen. Staatsagent Jeroen Kremers, die toeziet op de Nederlandse staatssteun, wordt bij KLM als een bemoeial beschouwd.

Nog lang niet emissievrij

Zo zal het voor veel aandeelhouders dinsdag voelen alsof het al bijna weer business as usual is bij Air France-KLM. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Smith krijgt zijn bonus van 3,3 miljoen niet omdat hij grote stappen heeft gezet om Air France-KLM klimaatneutraal te maken. Net als andere luchtvaartmaatschappijen moet het Frans-Nederlandse bedrijf nog veel stappen zetten om in 2050 emissievrij te zijn.

Het bedrijf kocht wel honderd nieuwe vliegtuigen van Airbus die zuiniger en stiller zijn dan hun voorgangers – met een optie op nog eens zestig toestellen. KLM-topman Pieter Elbers, die dinsdag zijn laatste aandeelhoudersvergadering van de groep meemaakt, tekende half mei de officiële bestelling van de honderd A320neo/321neo-toestellen.

Maar die nieuwe vliegtuigen luiden niet de krimp van de luchtvaart in, die volgens klimaatdeskundigen, kritische politici en omwonenden van Schiphol noodzakelijk is. Sterker, Pieter Elbers ziet in de zuinigere en stillere toestellen juist een manier voor KLM om groei te verdienen bij het kabinet. Hijzelf zal dat niet meer meemaken. Na dertig jaar KLM vertrekt Elbers naar India. Vanaf 1 oktober krijgt hij de leiding over budgetmaatschappij IndiGo, de grootste luchtvaartmaatschappij van het land.