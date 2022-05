Aantreden Franse regering overschaduwd door verkrachtingsschandaal

Het aantreden van de nieuwe ministersploeg van de herkozen Franse president Emmanuel Macron, afgelopen vrijdag, is overschaduwd door een verkrachtingsschandaal. De Franse nieuwswebsite Mediapart meldt dat twee vrouwen aangifte hebben gedaan van verkrachting door minister Damien Abad (Solidariteit, Autonomie en Gehandicapten). De verkrachtingen, waarvoor Abad tot op heden niet vervolgd is, zouden plaatsgevonden hebben tussen 2010 en 2017.

Op een persconferentie ontkende de nieuwe minister maandagavond de beschuldigingen. „Ik heb nog nooit in mijn leven ook maar één vrouw geweld aangedaan”, zei Abad. „Moet een onschuldige man ontslag nemen? Ik geloof van niet.” Eerder had Abad al gezegd dat hij niet tot verkrachting in staat zou zijn, omdat hij lijdt aan de spierziekte artrogrypose. Dit argument leidde op zichzelf weer tot woedende reacties: een minister voor Gehandicapten zou volgens critici zijn eigen handicap niet als excuus mogen aanwenden. Regeringswoordvoerder Olivia Grégoire zegt dat het aan justitie is om te bepalen of Abad schuldig is of niet.

Spamfilter

Ook controversieel is de vraag of Macron al voor de benoeming van Abad van de kwestie op de hoogte had kunnen zijn. Het Observatorium voor Seksueel Geweld in de Politiek zegt dat het al vier dagen voor de benoeming van de nieuwe ministers details van een van de beschuldigingen aan verschillende hooggeplaatsten van Macrons partij LREM heeft ge-e-maild. Mogelijk is die mail in een spamfilter blijven hangen. LREM-politicus Christophe Castaner zegt dat hij de bewuste mail pas op zaterdag, toen de nieuwe regering al gevormd was, ontvangen heeft.

De beschuldigingen zijn onwelkom voor Macron in aanloop naar de parlementsverkiezingen in juni. Om ongestoord te kunnen regeren is het zaak voor Macron om bij die verkiezingen een meerderheid van de 577 districten te winnen. Lukt hem dat niet, dan zou dat leiden tot het aftreden van zijn pas aangestelde regering – inclusief de nieuwe premier, Élisabeth Borne.

Vooralsnog staat Macron op winst. Maar als een andere politieke factie de grootste wordt, zou dat voor Macron leiden tot een periode van cohabitation, waarin de premier van een andere politieke familie komt dan de president. Grootste kanshebber op het premierschap in dat geval is Macrons uiterst linkse rivaal Jean-Luc Mélenchon.