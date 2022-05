170 miljoen extra voor cultuur

Er komt vanaf volgend jaar structureel 170 miljoen euro extra per jaar bij voor cultuur, dit jaar is dat nog 135 miljoen euro. Dat schreef staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66) maandag aan de Tweede Kamer in een brief waarin ze haar herstelplan voor de culturele sector uiteenzet en het regeerakkoord uitwerkt. „De toekomst van de sector heeft onder grote druk gestaan en het is op z’n zachtst gezegd nog altijd een uitdagende tijd”, schrijft Uslu. „De komende periode staat in het teken van herstel, vernieuwing en groei.”

Ze noemt vijf onderwerpen die tot herstel moeten leiden: Allereerst hulp bij het herstarten van de sector die nog niet draait als vanouds, hoewel er al enige tijd geen coronamaatregelen meer gelden. Dat gaat vooral om publiekscampagnes, maar ook om flexibele manieren van financiering en investering en extra geld (5 miljoen euro) voor culturele programmering bij de publieke omroep.

Verbeteren van de arbeidsmarkt

Daarnaast is de staatssecretaris bezig met een plan voor het verbeteren van de arbeidsmarkt in de sector, en daarop vooruitlopend is er nu 10 miljoen euro beschikbaar voor pilots die het makkelijker maken zzp’ers met meerdere opdrachtgevers in dienst te nemen. Ook kijkt ze naar bijdragen in de door corona opgeraakte spaarvoorzieningen voor pensioens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Ten derde wil Uslu de makers steunen door „bij [te] dragen aan het op gang brengen van de opdrachtenstroom”. Er komt 20 miljoen euro voor vrije producenten in de podiumkunsten om nieuwe producties te maken. Voor nieuwe grote Nederlandse drama-, documentaire- en animatieseries is er 12,5 miljoen euro, en startende makers worden apart gesteund met 9,9 miljoen euro om de stap naar de arbeidsmarkt te maken.

Aparte aandacht heeft ze voor jongeren; ze trekt bijna 20 miljoen uit voor het verbeteren van het cultuuraanbod en de voorzieningen voor jongeren, en het aanzetten van jongeren om deel te nemen aan cultuur.

Tot slot trekt de staatssecretaris 18,6 miljoen euro uit voor innovatie. Daarvan gaat 6 miljoen (eenmalig) naar filmhuizen voor de verbetering van hun verouderde digitale projectie.