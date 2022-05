124 doden gemeld in slaapapneu-affaire, maar verband met Philips-machines onduidelijk

Meer dan 21.000 meldingen van gezondheidsproblemen en 124 van sterfgevallen. Sinds Philips een jaar geleden bekendmaakte dat zijn slaapapneu-apparaten gevaarlijk kunnen zijn voor gebruikers, regent het klachten. Dat blijkt uit een update van de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA.

Philips is bezig met een wereldwijde operatie waarbij het miljoenen machines in 130 landen repareert of vervangt. Het gaat om slaapapneu-apparaten die via een masker ’s nachts lucht in de longen van gebruikers blazen. Een jaar geleden meldde Philips dat het geluiddempende schuim, gemaakt van kunststof, van sommige apparaten blijkt af te brokkelen. Logischerwijs kan dat in de longen van gebruikers terechtkomen. Het bedrijf trok 900 miljoen euro uit voor de terugroepactie, en daar komen alle juridische kosten door schadeclaims nog bij.

Vóór de bekendmaking van dit probleem, had Philips dertig klachten ontvangen van gezondheidsproblemen in relatie tot de slaapapneu-apparaten. Wel had het bedrijf destijds al meer dan duizend (het precieze aantal is onduidelijk) andere meldingen van problemen met de apparaten, zoals dat er vreemde deeltjes werden gezien in het masker.

De FDA schrijft dat het nu gaat om meldingen van kanker (soms met dodelijke gevolgen), longontsteking, astma, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, hoesten, pijn op de borst en duizeligheid. De FDA wijst erop dat de meldingen – bijvoorbeeld van sterfgevallen – niet hoeven te betekenen dat er een verband is met de machines.

Hoeveel klagers Nederlands zijn, is niet duidelijk. Het Nederlandse advocatenkantoor SAP heeft Philips aansprakelijk gesteld, en bij die procedure hebben zich inmiddels vijfhonderd mensen aangesloten. De meeste daarvan hebben ook gezondheidsklachten en zijn bezorgd, geeft het kantoor te kennen.

Een woordvoerder van Philips zegt het „zeer te betreuren dat patiënten zich zorgen maken”. Het bedrijf heeft eigen onderzoek gedaan naar de vluchtige stoffen die van het omstreden schuim vrijkomen, die bleken „zeer laag en geen langetermijnrisico’s te geven.” Een onderzoek van het bedrijf naar het risico van de rondzwervende deeltjes van het schuim verschijnt in juni. Philips verwijst ook naar een Canadees onderzoek waarbij geen verhoogde kans op kanker werd gevonden bij patiënten die een Philips slaapapneu-apparaat gebruiken.

20 miljard euro verdampt

Pijnlijk genoeg is dit niet de enige affaire met ondeugdelijke machines waar het bedrijf mee kampt. Afgelopen jaar bleken er ook drie verschillende problemen te bestaan met een deel van de verkochte beademingsmachines. Ook zijn er problemen met defibrillatoren: de plakkers met elektroden (voor op de borst tijdens een reanimatie) bleken niet altijd goed te blijven plakken.

Aandeelhouders zijn het goed zat, bleek eerder deze maand tijdens de aandeelhoudersvergadering. Binnen een jaar was de beurskoers gehalveerd, oftewel: was er meer dan 20 miljard euro verdampt. Op de aandeelhoudersvergadering stemde maar liefst 80 procent tegen het bonusbeleid voor de top bij een adviserende stemming. Philips keert de bonussen alsnog uit, zo bleek vorige week.