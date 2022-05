Verstappen pakt leiding in klassement na winst Grand Prix van Spanje

Met winst in de Grand Prix van Spanje heeft Max Verstappen zondag de leiding in het Formule 1-klassement overgenomen van zijn concurrent Charles Leclerc. De Ferrari-coureur reed lang aan de leiding, maar viel halverwege de race uit met motorpech. Sergio Perez, Verstappens ploeggenoot bij Red Bull, eindigde als tweede voor Mercedes-coureur George Russel.

Voor Verstappen is het de vierde overwinning van dit seizoen en de derde zege op rij na winst in Miami en Imola. De andere twee races viel hij uit en haalde hij geen punten. De regerend wereldkampioen begon de race op het circuit in Barcelona vanaf de tweede plek, achter Leclerc, dit seizoen zijn grootste tegenstander. Het verschil tussen de twee bedraagt nu 6 punten (110 om 104).

Ook voor Verstappen was het geen probleemloze race. Na tien ronden zakte hij terug tot plek 4, doordat hij in een bocht door een windvlaag naast de baan terechtkwam. Na het uitvallen van Leclerc wist de Nederlander uiteindelijk na een bandenwissel de Brit Russel in te halen. Na de volgende pitstop kreeg Perez opdracht van de teamleiding van Red Bull zijn ploeggenoot voorbij te laten gaan.

Na afloop sprak Verstappen over een race met „een moeizaam begin, maar een goed einde”. Doordat zijn DRS (drag reduction system) niet altijd goed werkte, was inhalen lastig. „Dat maakte het erg moeilijk, maar we zijn erin geslaagd onze eigen race te rijden en uiteindelijk te winnen.”