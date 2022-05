Verstappen neemt de leiding in WK-klassement over van Leclerc

De auto van Red Bull leek dit weekend onbetrouwbaar, zoals vaker dit jaar. Tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje moest Max Verstappen zaterdag zijn laatste poging staken vanwege problemen met het DRS-systeem, waardoor zijn achtervleugel niet openging. Mede daardoor kon hij een dag later de wedstrijd niet vanaf poleposition beginnen. Die plek was voor Charles Leclerc, de Ferrari-coureur die na vijf races het WK-klassement leidde met negentien punten voorsprong op Verstappen.

Leclerc hield de Nederlander in de eerste bocht van de race ook achter zich en ging er vervolgens vandoor. Achter hem had Verstappen een verre van vlekkeloze race. In de negende ronde kwam hij met zijn Red Bull even in de grindbak terecht, wat hem een paar plekken kostte, en vervolgens bleek zijn DRS weer niet te werken. Inhalen was voor Verstappen praktisch onmogelijk en hij zat zich rondenlang te verbijten achter de Mercedes van George Russell.

Maar toen bleek dat de Ferrari van Leclerc helemaal niet was te vertrouwen. In de 28ste van 66 ronden viel zijn auto ineens zo goed al stil en kon Leclerc niets anders dan de garage opzoeken. Verstappen wisselde direct van banden om vervolgens de strijd aan te gaan met Russell en zijn teamgenoot bij Red Bull Sergio Pérez, die na het uitvallen van Leclerc aan de leiding reed.

Dat was niet de bedoeling volgens de teamleiding van Red Bull en de Mexicaan kreeg de opdracht Verstappen voorbij te laten gaan. „Het is niet helemaal eerlijk, maar okay dan maar”, klonk Pérez’ korte commentaar via de teamradio.

Voor Verstappen lag de weg open naar zijn vierde zege van het seizoen en de derde op rij. Hij is met 110 punten nu de nieuwe leider in het WK-klassement, zijn voorsprong op Lecclerc is zes punten. Ook bij de constructeurs is Red Bull na dit weekend Ferrari voorbijgegaan, mede dankzij de tweede plaats van Pérez. Carlos Sainz, teamgenoot van Leclerc, werd slechts vijfde.

Het was voor Verstappen de 24ste overwinning in zijn carrière en dat op het circuit waar hij in 2016 ook zijn eerste GP-zege behaalde. Op de ranglijst aller tijden is Verstappen op gelijke hoogte gekomen met de Argentijn Juan Manuel Fangio, vijfvoudig wereldkampioen in de jaren vijftig. Fangio won echter bijna de helft van de races waarin hij startte, Verstappen is in bijna een op de zes wedstrijden de beste. Maar gezien zijn prestaties dit seizoen, zal dat winstpercentage snel omhoog gaan. (NRC, ANP)