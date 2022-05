Twee miljoen mensen geïsoleerd door overstromingen in India en Bangladesh

Zware regenval heeft in de afgelopen dagen grote problemen veroorzaakt in het noordoosten van India en in Bangladesh. In een week tijd kwamen in dat gebied ongeveer zestig mensen om het leven door overstromingen, stormen en modderstromen. De plaatselijke autoriteiten in Bangladesh meldden zondag aan persbureau AFP dat het water in het land langzaam begint te zakken. Verwacht wordt dat reddingswerkers daardoor gemakkelijker aan het werk kunnen in het getroffen gebied.

De problemen begonnen in het noordoosten van India, waar door de hevige neerslag een dijk doorbrak bij de Barak-rivier. Die stroomt vanuit het noorden van India door Bangladesh, waar ook meerdere zijrivieren erop uitkomen; de Barak volgt de grens tussen de twee landen voor tientallen kilometers en mondt uiteindelijk uit in de Golf van Bengalen. Door de dijkdoorbraak, die plaatsvond bij een grensplaats, staan zeker honderd dorpen in Bangladesh onder water. Pas als de regen stopt en het waterpeil verder zakt, kunnen volgens lokale autoriteiten de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

In Bangladesh zorgde het wassende water ervoor dat bijna twee miljoen mensen werden afgesneden van belangrijke verkeersaders, waardoor zij moeilijk bereikbaar zijn. Hun huizen of grond zijn (deels) onder water komen te staan. Volgens de overheidsinstantie die zich bezighoudt met overstromingen, het Flood Forecasting and Warning Centre, hebben de overstromingen vooral het district Sylhet, in het noordoosten van het land, zwaar getroffen. Net over de grens, in de Indiase deelstaat Assam, zijn ook veel slachtoffers te betreuren.

De autoriteiten in Assam maakten zondag bekend dat nog ruim 92.000 mensen in opvangcentra zitten na de overstromingen. Aan de andere grens met Bangladesh, in de Indiase deelstaat Bihar, kwamen donderdag zeker dertig mensen om in zware onweerstormen. Daarbij werden ook gewassen van boeren en duizenden fruitbomen beschadigd.