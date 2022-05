‘SP schond eigen regels bij verkiezingen’

Het partijbestuur van de SP heeft in strijd met de eigen statuten en regels deelname van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam doorgedrukt. Dat staat in een oordeel van de interne beroepscommissie van de partij dat NRC heeft ingezien.

Een groep Rotterdamse leden had bezwaar gemaakt tegen het besluit van het partijbestuur toch mee te doen, omdat de leden van de Rotterdamse afdeling juist tegen deelname hadden gestemd. Het is hoogst uitzonderlijk dat het SP-partijbestuur van de interne beroepscommissie zo’n forse tik op de vingers krijgt. Om die reden eisen de bezwaarmakers dat een groot deel van het partijbestuur opstapt.

De SP-top gooide eind vorig jaar tientallen leden uit de partij die niet loyaal zouden zijn aan de partij vanwege hun betrokkenheid bij voormalige jongerenclub Rood of discussiegroepen als het Marxistisch Forum. Onder hen waren ook Rotterdamse leden, van wie een aantal op de kandidatenlijst voor de verkiezingen stond. De afdeling weigerde hen van de lijst te halen en stemde ook tegen een alternatieve lijst die in opdracht van het partijbestuur was samengesteld. Desondanks zette het partijbestuur verkiezingsdeelname met die alternatieve lijst door. De SP haalde één zetel.

‘Tegen democratische spelregels’

Het partijbestuur had dat nooit zo mogen doen, is het oordeel van de interne beroepscommissie die de zaak tegen het licht hield. In de statuten en het huishoudelijk reglement staat volgens de commissie dat alleen de ledenvergadering van de afdeling, en niet het partijbestuur, kan beslissen over deelname aan de verkiezingen. Door „een andere route dan de statuten” te kiezen heeft het SP-partijbestuur zich volgens de beroepscommissie schuldig gemaakt aan „het buitenspel zetten van democratische spelregels en democratisch genomen besluiten”.

Het oordeel van de beroepscommissie ligt op zaterdag 28 mei voor op de partijraad van de SP, het hoogste orgaan van de partij. Het SP-bestuur „neemt kennis” van het oordeel van de beroepscommissie, schrijft algemeen secretaris Arnout Hoekstra aan de partijraad, maar is het er nog altijd niet mee eens.

Volgens Hoekstra mocht het partijbestuur de wens van de Rotterdamse leden negeren omdat er onder hen veel „sympathisanten” waren van Socialisten010, een nieuwe partij die door geroyeerde leden was opgericht en ook aan de verkiezingen wilde deelnemen. Ook zou het partijbestuur meer bevoegdheden hebben gehad omdat het Rotterdamse afdelingsbestuur was geschorst.

De groep Rotterdamse leden noemt de handelwijze van het partijbestuur in een brief aan de partijraad „een grote schande” en roept de partijraad op tot het ontslag van „elke partijbestuurder die bij het nemen van de onrechtmatige besluiten betrokken is geweest”. Ook suggereren de indieners van het bezwaar dat raadslid Theo Coskun zijn zetel moet inleveren. Coskun is namelijk lid van het partijbestuur en dus rechtstreeks betrokken bij het omstreden besluit om toch in Rotterdam deel te nemen.

De beroepscommissie zelf doet minder vergaande voorstellen. Ze stelt voor dat het partijbestuur met de betrokkenen in gesprek gaat, „om de verhoudingen en het vertrouwen in elkaar te herstellen”. Verder draagt de commissie het partijbestuur op om uiterlijk in september met een plan te komen „hoe om te gaan met deze en soortgelijke situaties in de toekomst”. De partijraad buigt zich komende zaterdag over de voorstellen.

