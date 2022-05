Ruben Östlunds uitbundige komedie charmeert Cannes

De 75ste editie van het filmfestival van Cannes is halverwege en de eerste favorieten tekenen zich af. Geen film in de competitie kon tot nu toe op zoveel uitbundig enthousiasme rekenen als de nieuwe satirische komedie Triangle of Sadness van de Zweedse regisseur Ruben Östlund, die vijf jaar geleden de Gouden Palm won met zijn satire op de moderne kunstwereld The Square. De film viel zowel bij de perspremière als bij het galapubliek enorm in de smaak.

In Triangle of Sadness, zijn eerste Engelstalige film, richt Östlund zijn vizier op de kloof tussen met de mond beleden progressieve idealen en de enorme maatschappelijke ongelijkheid, die daarachter schuil gaat. Harris Dickinson speelt fotomodel Carl, die moet aanzien hoe zijn vriendin Yaya (Charlbi Dean) veel meer succes heeft dan hij. Als succesvol ‘influencer’ mag ze zonder te betalen mee op een reis met een cruiseschip.

De dronken kapitein Thomas Smith (Woody Harrelson) blijkt meer geïnteresseerd in marxistische theorievorming dan in koers houden. Als zijn schip in zwaar weer terecht komt, slaan de verhoudingen tussen de passagiers en de crew volledig om.

Het luidruchtige enthousiasme waarmee de film in Cannes is ontvangen, zegt niet alles. Op een filmfestival biedt een komedie al gauw welkome verlichting na een reeks zware en duistere films. Een komedie kan dan snel een tikje worden overschat.

Triangle of Sadness is zeker Östlunds meest uitbundige en energieke film tot nu toe, maar ook zijn meest kluchtige en minst subtiele. Zijn films hebben vaak een centrale stunt-scène; hier vertegenwoordigd door een diner met een storm, dronkenschap en zeeziekte, dat eindigt in een eindeloze aaneenschakeling van kotspartijen.

Het cruiseschip blijkt een effectieve metafoor voor de huidige samenleving. Östlunds maatschappelijke observaties zijn weliswaar niet echt verrassend, maar wel vaak scherp. De regisseur gaat naadloos verder op de weg die hij insloeg met The Square. Dat gebrek aan vernieuwing stelt toch enigszins teleur. De film is in drie hoofstukken verdeeld, waarvan eigenlijk alleen het laatste hoofdstuk volledig is geslaagd.

In de categorie ‘zwaar en duister’ valt de enige andere uitschieter tot nu toe in de filmcompetitie van Cannes. Tchaikovsky’s Wife van de Russische regisseur Kirill Serebrennikov gaat over het rampzalige huwelijk dat de homoseksuele componist Pyotr Ilyich Tchaikovsky in 1877 aanging met Antonina Miliukova.

Cannes kon die twee uitschieters in de competitie goed gebruiken, want over het geheel genomen was het aanbod ondermaats. James Grey is al vele jaren een lieveling van Cannes. De Amerikaanse regisseur maakte eerder epische films, zoals Ad Astra met Brad Pitt als in de ruimte dolende astronaut. Met Armageddon Time werkt hij op kleiner canvas met een film die deels gebaseerd is op zijn eigen jeugd in New York in de jaren tachtig. De 11-jarige Paul groeit op in een joods gezin, dat weliswaar niet rijk is, maar genoeg heeft gespaard om hem naar een privéschool te sturen, als hij in de problemen komt in het openbaar onderwijs.

Zijn beste vriendje Johnny komt uit een kansarm zwart gezin. Hij heeft de uitwijkmogelijkheden niet. Die ongelijkheid krijgt de kijker voortdurend ingewreven. De personages lijken meer een maatschappelijke positie te moeten illustreren dan een volwaardig eigen leven te hebben. De ontvangst in Cannes was niettemin zeer lovend. Een hoge tolerantiegrens voor de belerende toon van Hollywood is een vereiste om de film te kunnen waarderen.

De Belgische filmwereld behaalde een opmerkelijk succes bij de 75ste editie van het festival. Vier Belgische films wisten door te dringen tot de officiële selectie. Van de ‘Belgische golf’ was alleen Le otto montagne van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch – gebaseerd op een bestseller van Paolo Cognetti - al vroeg in het festival te zien. De film viel tegen.

Hij gaat over de vriendschap van twee mannen, tegen de achtergrond van hun gedeelde liefde voor het leven in de bergen. De film leunt wel erg sterk op bekende stoplap dat mannen nooit over hun gevoelens willen praten. Le otto montagne is goed geacteerd, mooi gefilmd, maar nergens slaat een vonk over. Misschien ligt het probleem bij de sentimentaliteit van het bronmateriaal van Cognetti.

Cannes is vaak uiterst trouw aan filmmakers, als ze eenmaal tot de inner circle zijn doorgedrongen. Ethisch gezien is dat wellicht een lovenswaardige eigenschap. Cannes is in ieder geval geen festival dat met alle winden meewaait. Maar zoveel trouw levert mogelijk niet altijd het beste festival op. Hopelijk is de tweede helft van het festival beter. Dat moet eigenlijk gewoon – wil Cannes zijn reputatie als het beste filmfestival van de wereld waarmaken.