Rik Huizinga ging wandelen met mannen die uit Syrië gevlucht waren

De oorlog in Oekraïne laat volgens promovendus Rik Huizinga goed zien hoe Nederland de opvang van vluchtelingen óók kan regelen: de Nederlandse burger stelt zijn huis open en de regering maakt alles mogelijk; werk, onderwijs, sportlessen, een bankrekening. Niet elke vluchteling kreeg zo’n warme ontvangst.

CV Verbondenheid Rik Huizinga (33) studeerde culturele geografie in Groningen en promoveerde daar op 14 april met een proefschrift over de ervaringen van jonge Syrische vluchtelingen in Nederland. Hij is nu postdoctoraal onderzoeker in Utrecht en richt zich op de begrippen thuis en verbondenheid en de betekenis daarvan voor mannelijke vluchtelingen.

Huizinga, opgeleid tot cultureel geograaf, zag dat de aankomst en blijvende aanwezigheid van Syrische vluchtelingen in 2015 leidde tot stevige politieke en maatschappelijke discussies. „Er bestond een negatief beeld in de samenleving van Syrische vluchtelingen, vooral van de mannen. Ze zouden ‘onze vrouwen’ willen inpakken en Nederlanders tot de islam willen bekeren.” Huizinga, destijds vrijwilliger bij Humanitas in Groningen, kreeg een heel ander beeld van Syriërs. „Ik zag jonge gasten die bang waren, moesten vluchten. De mannen probeerden met man en macht te integreren, maar kregen daar de kansen niet voor.” Het raakte hem en hij besloot zijn proefschrift te schrijven over de integratie van Syrische mannen in Nederland. Half april promoveerde hij.

Je gebruikt een opvallende methode voor je onderzoek: wandelinterviews. Wat levert dat op?

„Ik wilde graag weten hoe Syrische mannelijke vluchtelingen gevoelens van thuis en verbondenheid ontwikkelden in een voor hen onbekende omgeving. Wandelinterviews zijn een relatief nieuwe wetenschappelijke methode. Je loopt met je proefpersoon door een voor hen fijne of niet fijne omgeving: je observeert die omgeving en je praat erover om erachter te komen wat iemand wel of niet als fijn ervaart.

„Door het wandelen zag ik welke invloed de omgeving heeft op het thuisgevoel dat Syrische vluchtelingen ervaren.” Een van de jongens nam hem mee naar een buitenlandse supermarkt. „Hij associeerde de plek met thuis: hij kon er producten kopen die hij herkende, Arabisch praten en werd door de supermarktmedewerker met ‘hallo broeder’ begroet. Op straat zei hij zich minder thuis te voelen, omdat mensen hem ontweken.”

Ook krijgen ze opmerkingen over hun baard, ogen, kleding en taalgebruik

Is dat ook wat je bedoelt met discriminatie en uitsluiting?

„Ja ik zag veel micro-agressie. Een soort van alledaagse vormen van denigrerend of vijandig gedrag. Die komen misschien onschuldig over voor de zender, maar gezamenlijk accumuleren ze in een groter gevoel dat je er niet bij hoort. Syrische mannen ervaren dat mensen in de trein niet naast ze willen zitten en dat gemeentelijke ambtenaren hun universitaire papieren niet serieus nemen. Ook krijgen ze opmerkingen over hun baard, ogen, kleding en taalgebruik.

„Bepaalde plekken tijdens de wandeling brachten herinneringen aan ongewenst of agressief gedrag naar boven. Zo’n ervaring met microagressie was dan regelmatig de aanleiding voor participanten om meerdere ervaringen te delen.”

Waarom wordt deze groep zo benaderd?

„Je ziet vaak dat mensen hun eigen identiteit vaststellen door te zeggen wat het niet is. Alles wat afwijkt – taal, huidskleur, religie – wordt in dat proces als anders en vaak als intimiderend beschouwd. Dat zorgt ervoor dat er onjuiste beeldvorming ontstaat. Zo werd er bij de Syriërs van uitgegaan dat zij allemaal islamitisch zijn, terwijl het juist een heel diverse groep mensen betreft.

In Nederland vallen die zekerheden opeens weg en zijn er andere verwachtingen rondom mannelijkheid

„Dat een Syrische man naar een supermarkt gaat waar hij Arabisch kan praten en producten van thuis ziet, betekent niet dat hij geen kop thee wil drinken met zijn Nederlandse buurvrouw. Het één sluit het ander niet uit. Het hoeft het integratieproces niet in de weg te zitten en kan zelfs helpen. Het elke dag moeten praten in een andere taal en het leren kennen van nieuwe gebruiken is erg vermoeiend. Die momenten van herkenning geven de mogelijkheid om even uit te rusten en vervolgens weer nieuwe stappen te zetten om aansluiting te vinden bij andere groepen.”

Je richt je in je onderzoek nadrukkelijk ook op de mannelijke identiteit. Waarom speelt dat zo’n grote rol?

„Een regelmatig terugkerend patroon in het onderzoek was een gevoel van statusverlies onder Syrische mannelijke vluchtelingen nadat zij Syrië waren ontvlucht en in Nederland hun leven probeerden op te pakken. In het Syrië van voor de burgeroorlog moesten veel mannen al naar het buitenland voor hun studie of werkten zij in één van de buurlanden om voor hun gezin of families te zorgen. Zij hechten daarom veel waarde aan hun behaalde diploma’s en hun professionele carrières, en de zelftoegeschreven eigenschappen die ervoor zorgden dat zij succesvol waren.

„In Nederland vallen die zekerheden opeens weg en zijn er andere verwachtingen rondom mannelijkheid. Zo heeft de Nederlandse man veel vaker een actieve rol in het huishouden. Over de geaccepteerde vormen van mannelijk gedrag, maar in de bredere zin ook algemeen gewenst gedrag, wordt in het integratieproces nauwelijks gesproken. Vluchtelingen leren over de Nederlandse taal en haar gebruiken, maar als iemand niet weet hoe hij of zij zich moet gedragen dan is het moeilijk om te integreren in een onbekende samenleving. Daar moet meer aandacht voor komen.”

Je ziet nu met de komst van de Oekraïense vluchtelingen dat het dus wel anders kan

Hoe doe je dat?

„Ik denk dat we in algemene zin meer aandacht moeten besteden aan de mens achter de vluchteling en de verschillende rollen die zij hebben. De verhalen en beelden van vluchtelingen die we via media tot ons krijgen zijn sterk gericht op slachtofferschap en kwetsbaarheid. Dit is aan de ene kant belangrijk zodat mensen voor ‘echte’ of ‘waardige’ vluchtelingen worden aangezien. Maar hierdoor is de zweem van afhankelijkheid wel hardnekkig, terwijl zij zich hieraan juist willen onttrekken. Velen willen actief participeren in de maatschappij, er is alleen te weinig ruimte voor initiatief en zelfontplooiing binnen het inburgeringsprogramma.”

Hoe zou je dat praktisch kunnen vormgeven?

„Door mensen de kans te geven om hun leven zelf weer in te richten. Nu zie je vluchtelingen in asielzoekerscentra belanden, ver weg van de bewoonde wereld. Ze mogen er niet werken, de taal niet leren en geen onderwijs volgen. In een asielzoekerscentrum waar ik zelf ben geweest mochten ze niet eens koken, omdat ze ‘mogelijk niet met gas konden omgaan’. Zo ontneem je vluchtelingen de kans om zichzelf te ontwikkelen, terwijl ze dit vaak heel graag willen.

„Je ziet nu met de komst van de Oekraïense vluchtelingen dat het dus wel anders kan. Zij mogen wel werken, sporten en naar school. Zo worden ze actief opgenomen in de Nederlandse samenleving. De bereidheid om regels en procedures aan te passen is voor Oekraïners nu groter dan voor Syrische vluchtelingen toen. Dat zou voor alle vluchtelingen moeten kunnen, zodat iedereen de kans krijgt om een betekenisvol leven te leiden.”