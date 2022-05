Oekraïense strijdkrachten zeggen tiental aanvallen in Donbas te hebben afgeslagen

Deze zondag wordt door leden van de Wereldgezondheidsorganisatie gesproken over die blokkade. Via de Oekraïense havens worden doorgaans veel landbouwproducten geëxporteerd. Door de oorlog staat de wereldvoorziening van graan onder druk en zijn de prijzen explosief gestegen. Buurland Polen functioneert nu als doorgeefluik voor de export, en voor de invoer van humanitaire hulpmiddelen en wapens. Oekraïense functionarissen hebben in afgelopen dagen publiekelijk gevraagd om meer EU-steun aan Polen, zodat de humanitaire hulp die dat land biedt niet op den duur ten koste gaat van de eigen bevolking of de goede verstandhouding tussen de buurlanden.

De Europese Unie moet een nieuwe, zesde ronde sancties invoeren tegen Rusland. Dat was naar eigen zeggen de belangrijkste boodschap van de Oekraïense president Zelensky aan de Italiaanse premier Mario Draghi. Zij spraken zaterdag ook over de noodzaak om de Russische blokkade op Oekraïense havens op te heffen.

Russen richten zich nu op de Donbas

De Russische strijdkrachten richten zich, na de inname van de Azovstal-fabriek in Marioepol en de val van die stad, op de Donbas in het oosten van Oekraïne. Volgens het Oekraïense leger moesten troepen op zaterdag zeker een tiental aanvallen in de provincies Donetsk en Loehansk weerstaan. Delen van de regio waren al voor de Russische invasie in februari in handen van separatisten. Nu zouden Russische troepen proberen de rest van de Donbas onder controle te krijgen.

Vooralsnog houden de eigen manschappen stand, volgens Oekraïense functionarissen. De gouverneur van de provincie Loehansk noemde in een Telegram-bericht de bewering van de Russische Defensie dat die de het gebied geheel in handen zou hebben „nonsens”.

