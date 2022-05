‘Notarissen zijn ook mensen, en die maken af en toe fouten’

‘Notaris heeft zaken niet op orde”, kopte NRC in april. Uit vertrouwelijke toetsingsrapportages van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) was gebleken dat veel van de 790 notariskantoren in Nederland niet volledig aan wet- en regelgeving voldoen. De afgelopen jaren werd een kwart tot een derde van de onderzochte notariskantoren tot een ‘verbetertraject’ verplicht.

Uit de halfjaarlijkse kwaliteitstoetsen, verricht door collega-notarissen, komt naar voren dat notarissen met name moeite hebben al hun verplichtingen op grond van antiwitwaswet Wwft na te komen. Terwijl ze als ‘poortwachter’een cruciale rol hebben om witwassen en ondermijning tegen te gaan, bijvoorbeeld bij vastgoedtransacties of oprichting van bv’s.

Nog op de dag van publicatie voelde de Tweede Kamer de minister van Justitie en Veiligheid aan de tand tijdens het vragenuur. KNB-voorzitter Annerie Ploumen schreef ’s lands 3.400 (kandidaat)-notarissen dat ze de berichtgeving „schromelijk overdreven” vond. Ze wees erop dat de tuchtrechter in tien jaar tijd in slechts zestien zaken waarin de Wwft een rol had gespeeld notarissen een ‘maatregel had opgelegd. Niet meer dan 2 procent van alle notariskantoren. „De realiteit is dat de Wwft over het algemeen juist goed wordt nageleefd.”

Ploumen heeft zelf ook een eigen notarispraktijk, bij advocaten- en notariskantoor Van Doorne. Aan de rand van de Zuidas, met uitzicht over het water van de Nieuwe Meer, gaat ze dieper in op de kwestie.

In drie nieuwsbrieven op rij spuwde u uw gal over de NRC-berichtgeving. Waarom?

„Zo negatief was het volgens mij nou ook weer niet, maar ik heb natuurlijk ook uitleg te geven aan mijn achterban als zoiets in de krant staat. De toetsingen die u heeft gezien, zijn een momentopname – niet het eindresultaat. U moet het vergelijken met een foto; die weerspiegelt ook niet de hele reis. Als dit het eindresultaat was geweest, zou het voor mij volstrekt onacceptabel zijn. Wij leggen de lat hoog en dat doen we ook in die toetsingen.”

U spreekt van een momentopname, maar dat is toch inherent aan de meting? Je onderzoekt periodiek, en dan blijkt dat een kwart van de kantoren een verbetertraject moet doorlopen en zijn zaken dus niet op orde heeft.

„‘Zijn zaken’ klinkt heel groot. Die verbeterpunten zijn soms heel kleine, en soms wat grotere dingen. Die toetsingen zijn preventief en disciplinerend bedoeld en ze werken heel effectief. Bij een notariskantoor met een verbeterplan keren we na enkele maanden terug. In negen van de tien gevallen zijn de verbeteringen dan doorgevoerd. Daarom bestrijd ik het beeld dat notarissen hun zaken niet op orde hebben.”

Mag je van de notaris met zijn belangrijke maatschappelijke rol en monopolie op een publieke taak niet verwachten dat die uit zichzelf alles tot in de puntjes geregeld heeft?

„De maatschappij verwacht dat de notaris zijn werk goed doet en dat verwachten wij ook. Maar notarissen zijn ook mensen, en mensen maken af en toe fouten of doen iets niet helemaal goed. We doen die toetsingen nu juist omdat het helemaal goed moet zijn. Ze helpen de notaris weer op het goede spoor te zetten.”

U wijst er intern op dat de tuchtrechter de afgelopen tien jaar 2 procent van het notariaat op de vingers heeft getikt in verband met de Wwft. Geeft u zo niet het signaal dat onvolledig naleven van de antiwitwaswet oké is zolang je niet bij de tuchtrechter belandt?

„Dat heb ik niet gezegd en dat signaal geef ik ook niet af. Overigens is 2 procent nog steeds 2 procent te veel. Het gaat mij – en dat weet mijn achterban ook – om de integrale kwaliteit van het notariaat. Die kwaliteit wordt niet bepaald door of je wel of niet bij de tuchtrechter komt. De kwaliteit van het notariaat is een permanent proces van verbetering en die intercollegiale toetsingen zijn onderdeel van een breed pakket van maatregelen dat wij nemen. Daaronder valt ook permanente educatie, in samenwerking met OM, [fiscale opsporingsdienst] FIOD en toezichthouder BFT.”

Uit de kwaliteitstoetsen blijkt dat veel kantoren geen antiwitwasrisicobeleid hebben, terwijl dat sinds 2018 wél verplicht is. Hoe kan dat?

„De Wwft is steeds aan verandering onderhevig en dat verklaart voor een deel waarom het soms niet bij alle notariskantoren helemaal goed is. Het is een enorme klus, wat niet wil zeggen dat wij die niet willen klaren, maar het kost ontzettend veel tijd en moeite. Als ik op mijn kantoor een nieuwe cliënt krijg, ben ik 25 vragen, drie toetsingen en een week verder voordat alles gecontroleerd is en ik daadwerkelijk aan de slag mag. Ik heb makkelijk praten, want ik heb een complianceafdeling die dit voor mij regelt. Kleine notariskantoren, zonder zo’n afdeling moeten hetzelfde klantonderzoek doen. Die kleine kantoren zijn hard bezig en hebben het over het algemeen goed op orde, maar je kan je wel voorstellen dat daar af en toe wat getweaked [geoptimaliseerd] moet worden.”

Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als toetsingsrapportages blijkt dat notarissen hun poortwachtersrol niet altijd van harte vervullen. Hoe verklaart u dat?

„In de praktijk loop je soms tegen frustrerende zaken aan. Je hebt als notaris zowel een geheimhoudings- als een ministerieplicht. Dat houdt in Jip-en-Janneketaal in dat je een notarieel verzoek altijd moet uitvoeren, tenzij duidelijk is dat het om criminaliteit gaat.

„Wij screenen iedere cliënt en zijn verplicht een lijst vragen te stellen. Als je vervolgens ontdekt dat het foute boel is, wijs je die cliënt de deur. Maar wat gebeurt er vervolgens? Die persoon heeft bij mijn onderzoek gemerkt dat hij drie verkeerde antwoorden gaf, probeert het zestig kilometer verderop bij een ander notariskantoor en geeft daar wél de juiste antwoorden.

„In zo’n geval hebben beide notarissen hun werk goed gedaan, want de juiste vragen gesteld, maar staan we alsnog met lege handen. De transactie, zoals oprichting van een bv of aankoop van vastgoed, is namelijk wél verricht.”

Kunt u daar als KNB niets aan doen?

„Wij lopen tegen de grenzen van onze geheimhoudingsplicht aan, want wij mogen die foute persoon nu bijvoorbeeld niet op een lijst zetten om collega-notarissen te waarschuwen: ‘let op, bij Pietje Puk klopt iets niet’. Daarom pleiten wij er bij de minister voor Rechtsbescherming voor dat het notariaat een eigen, vertrouwelijke grijze lijst mag invoeren. Daarvoor moet de wet gewijzigd worden. Minister voor Rechtsbescherming Weerwind heeft onlangs aangegeven dat hij daarover met ons in gesprek wil.”

Vorig jaar kwam bij landsadvocaat Pels Rijcken de grootste fraude in de geschiedenis van het notariaat naar buiten, gepleegd door topman Frank Oranje. Plots stond ‘de notaris’ wekelijks negatief in de aandacht.

„Dat was heel vervelend voor de beeldvorming, juist omdat zo veel notarissen hun best doen om zaken goed te regelen. Het notariaat heeft natuurlijk last gehad van de affaire Pels Rijcken, maar – en dat probeer ik iedere keer aan te geven – het was een eenling die heel fout bezig is geweest.”

Tegelijkertijd waren de interne controles bij Pels Rijcken ook niet op orde. Het is een groot, gemengd kantoor met advocaten en notarissen. Zulke kantoren zitten hier op de Zuidas ook veel, inclusief het uwe. Heeft de KNB iets voor ze veranderd?

„Nee, want die grote kantoren zijn onderhevig aan precies dezelfde kwaliteitstoetsen als de kleinere. Wij hebben wel nieuw algemeen beleid en beleidsregels voor het hele notariaat opgesteld, bijvoorbeeld over extra controle en een vierogenprincipe bij overboekingen van derdengelden. De zaak van Oranje heeft niet met groot of klein te maken. Zoiets kan bij iedereen gebeuren, als je maar fout genoeg wilt zijn als persoon.”

CV Notarieel jurist Annerie Ploumen (57) groeide op in Limburg en studeerde Nederlands en notarieel recht. In 1996 werd ze notaris. Sinds 2006 is ze partner bij Van Doorne, waar ze werkt voor de vastgoedpraktijk. Sinds 2021 is ze voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen en een pleegkind.