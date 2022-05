Notarissen willen ‘grijze lijst’ met foute klanten aanleggen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil dat de wet gewijzigd wordt zodat notarissen elkaar via een ‘grijze lijst’ kunnen informeren over verdachte cliënten. Op die manier kunnen notarissen veel effectiever hun rol vervullen als ‘poortwachter’ op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat zegt KNB-voorzitter Annerie Ploumen in een interview met NRC.

Notarissen lopen nu tegen hun geheimhoudingsplicht aan, stelt Ploumen. Zij zijn op grond van de Wwft verplicht klanten uitgebreid te screenen. Als dit tot een afwijzing leidt, omdat bijvoorbeeld sprake kan zijn van witwassen, dan krijgt diezelfde klant – die het screeningsproces dan kent – het bij een andere notaris soms wel voor elkaar. Ploumen noemt dit „frustrerend”.

Een vertrouwelijke grijze lijst voor notarissen onderling kan volgens de KNB voorkomen dat het verdachte klanten bij een andere notaris wel lukt een vastgoedtransactie af te ronden of een bv op te richten. Maar voor zo’n lijst moet de wet worden aangepast.

Lees het hele stuk hier: ‘Notarissen zijn ook mensen, en die maken af en toe fouten’

Ploumen zegt de wens al onder de aandacht van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) te hebben gebracht en spreekt er binnenkort inhoudelijk met hem over. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt nog niet te kunnen reageren.

Interview Ploumen pagina S10-11