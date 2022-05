Burgemeester: ‘Met het COA is het moeilijk zaken te regelen’

Ineens stond hij vorige maand landelijk op de kaart, burgemeester Han van Midden (VVD). Als ‘weigerburgemeester’ van de gemeente Roosendaal. Bovenaan een lijst van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) van gemeenten die asielzoekers weigeren, samen met gemeenten als Delft en Westland, waar vluchtelingen al zeker twaalf jaar niet terecht kunnen. Zo bracht de NOS het nieuws over die lijst. En dat terwijl de opvang in Ter Apel overloopt en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) zich „de blaren op de tong praat” om burgemeesters solidair te laten zijn met gemeenten die worstelen met overvolle opvangcentra.

Woedend was Van Midden toen hij zo werd neergezet. Niet op de NOS, maar op het COA, waar volgens hem maar moeilijk zaken mee te regelen zijn. Waar hij al maanden mee overlegt, maar telkens nul op rekest krijgt. Of te horen krijgt dat een aangeboden locatie pas over acht maanden in gebruik kan worden genomen.

Van Midden zegt hardop wat volgens hem veel burgemeesters vinden: „Het COA is alleen geïnteresseerd in ‘asielfabrieken’, centra voor minstens driehonderd vluchtelingen. Maatschappelijk draagvlak vindt het niet relevant.” Daarom heeft het COA zich volgens Van Midden zo impopulair gemaakt. „Want niemand wil een opvanglocatie zo groot als die in Leeuwarden. Dat is slecht voor de stad én voor de asielzoekers zelf.” Grootschalige opvang staat integratie en acceptatie juist in de weg, zegt Van Midden. „Kleinschaligheid zou de richting moeten zijn, dan is er ook draagvlak bij gemeenten. Maar dat willen ze niet bij het COA.”

Van der Burg legt deze week een pakket maatregelen voor aan de Tweede Kamer, die erop gericht zijn de overvolle opvangcentra te ontlasten. Die ingrepen moeten een einde maken aan de ‘Lampedusa’-achtige taferelen in Ter Apel waar asielzoekers op stoelen of de grond moeten slapen, of hals over kop rondgepompt worden naar gemeenten waar last minute opvang beschikbaar is. Het is alleen de vraag of die maatregelen op korte termijn lucht geven. Noodwetgeving om ‘weigergemeenten’ te dwingen asielzoekers op te nemen, is er op korte termijn niet, is de verwachting. Daar wordt nog op gestudeerd. Het is dan ook de vraag of het Van der Burg lukt om plek te vinden voor vier landelijke opvangcentra, ter ontlasting van Ter Apel.

Ook Van Midden noemt de beelden uit Ter Apel mensonterend, maar rekent die zijn gemeente niet aan. „Op die beelden hebben we vorige week meteen gereageerd. We hebben onze crisisopvang geactiveerd. De eerste vluchtelingen uit Ter Apel zijn er inmiddels. Maar dat hebben we wel zelf georganiseerd, buiten het COA om. De staatssecretaris loopt te leuren met groepjes asielzoekers uit Ter Apel, maar er wás gewoon plek. In Eindhoven, bijvoorbeeld, maar dat wilde het COA niet.”

Ook met andere locaties liep Roosendaal volgens Van Middel tegen een weigerachtig COA op. Vorig jaar april wilde dat een groot opvangcentrum naast een buurt inrichten die een half jaar daarvoor nog het nieuws had gehaald met vuurwerkrellen. „Een wijk die we wilden opkrikken. En dan komt het COA met het plan om daar ook een paar honderd asielzoekers bij te plaatsen. Daar hebben we inderdaad van gezegd dat we dat niet handig vonden. Maar over alternatieven was nauwelijks te praten, terwijl we die wel hadden. Kleinschaliger en in een andere buurt. Maar dat wilde het COA niet.”

Een leegstaand pand voor tijdelijke opvang voor 150 asielzoekers, vorige maand door Roosendaal aangeboden, wees het COA af. „De grond vonden ze wel interessant, daar konden ze containerwoningen op kwijt. Maar het duurt wel zes tot acht maanden voordat de eerste vluchteling erin kan.”

Meer regie

Niet alleen Roosendaal loopt tegen een traag COA aan. Zo bood Leiden vorig jaar locaties voor 350 asielzoekers aan. „Maar het heeft lang geduurd voordat het COA vervolgstappen zette”, aldus een woordvoerder. Eind juni kunnen de eerste honderd vluchtelingen er terecht. Eind dit jaar is de opvanglocatie volledig operationeel. Eindhoven ging voor driehonderd vluchtelingen, honderd in de regio, en tweehonderd in de stad zelf.

De locatie staat volgens burgemeester John Jorritsma sinds begin mei leeg. „Maar vertragingen zijn het COA niet aan te rekenen, je moet ook voorzieningen aanbrengen, mensen zien te vinden die daar komen werken. En die zijn er niet. Je kunt het COA moeilijk de krapte op de arbeidsmarkt aanrekenen.”

Jorritsma en Van Midden vinden allebei dat de staatssecretaris meer regie moet gaan voeren om de asielchaos op te lossen. Desnoods met noodwetgeving, want volgens Jorritsma zijn er nu gemeenten die „aan de voorkant selecteren: wel Oekraïeners, maar geen Syriërs”. Volgens Van Midden moet de staatssecretaris met landelijke verdeelsleutels komen: vijftig asielzoekers in de kleinere gemeenten en honderd de grotere. „Dat wil de staatssecretaris ook, dat heb ik hem in de media horen zeggen. Maar hij zit nog wel met die ongrijpbare wereld in de top van het COA.”

Het COA zegt in een reactie de logistieke problemen, inclusief het vinden van personeel, te herkennen. „Helaas leidt dat tot vertraging, waar je in de huidige situatie zou willen versnellen’’, aldus een woordvoerder. Het COA gaat volgens hem „altijd serieus in gesprek over locaties, ongeacht de omvang’’.