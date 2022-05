In de slotweek begint de Ronde van Italië pas echt

Normaal gesproken is het een van de mooiste dagen van de Giro d’Italia. De voorlaatste zondag, aanloop naar een spannende slotweek vol bergen, veel fans langs de kant of voor de televisie. Drie lange beklimmingen bood de vijftiende etappe van deze Giro, door het adembenemende nationaal park Gran Paradiso. Maar de koers was zondag verre van spectaculair. De Italiaan Giulio Ciccone won, tussen de klassementsrenners was nauwelijks strijd. Misschien waren ze nog vermoeid van de dag ervoor.

Alles wat de Giro mooi maakt, zat in de rit van nog geen 150 kilometer op zaterdag, met veel kortere beklimmingen in de omgeving van Turijn. De Brit Simon Yates herstelde zich van een slechte dag van een week eerder op de Blockhaus en won de rit. De Ecuadoriaan Richard Carapaz nam de leiderstrui na tien dagen over van de Spanjaard Juan Pedro López, die vierenhalve minuut verloor. Hij was niet de enige verliezer.

Al vroeg in de etappe stapte Tom Dumoulin af. „Het is leeg, het is op”, sprak de 31-jarige Girowinnaar van 2017, die deze editie vooral in de bergritten veel tekortkwam en moet vrezen voor zijn toekomst als klassementsrenner.

Dumoulin was nog niet in de auto gestapt of het spektakel begon. Onder aanvoering van Wilco Kelderman, die al vroeg in de etappe met zijn ploeg Bora-hansgrohe een schifting doorvoerde. „Het peloton brak, er kwamen wat renners in de moeilijkheden”, keek Kelderman na afloop terug op het cruciale moment in de etappe. „Toen zijn we volle bak doorgereden.”

In een finale met twee keer de beklimmingen van de Superga, waar in 1949 het voetbalteam van Il Grande Torino omkwam bij een vliegramp en de Colle della Maddalena, moest Kelderman uiteindelijk de besten laten gaan. Zijn Australische kopman Jai Hindley, vorige week ritwinnaar op de Blockhaus, won 15 seconden achter Yates de sprint om de tweede plek van Carapaz en Vincenzo Nibali. Ook in het klassement staat Hindley nu tweede, op slechts zeven tellen van Carapaz.

Kelderman is na twee weken de beste Nederlander in de Giro op de dertiende plaats, met 10 minuten en 34 seconden achterstand. De nummer drie van 2020, in de aanloop naar deze Giro hard gevallen in Luik-Bastenaken-Luik, schikt zich in een rol als meesterknecht voor ploeggenoten Hindley en Emanuel Buchmann (zevende in het klassement). „Op dit moment ben ik niet goed genoeg om mee te doen voor het klassement, maar het is mooi als ik iets voor de jongens kan doen.”

Bergklassement

In de rit van zondag zaten liefst acht Nederlanders in een vroege kopgroep van 28 renners, onder wie Bauke Mollema, Thymen Arensman, Sam Oomen en Mathieu van der Poel. Koen Bouwman ging op de eerste klim, de Pila les Fleurs, in de aanval en kwam als eerste boven. Daarmee pakte de 28-jarige renner van Jumbo-Visma, eerder winnaar van de zevende etappe, genoeg punten om opnieuw de leiding te nemen in het bergklassement.

Op de zware beklimming van de Verrogne moest hij vervolgens lossen, net als de andere Nederlanders. „Natuurlijk ben ik blij dat ik de bergtrui weer terug heb”, zei Bouwman na afloop. „Ik wilde eigenlijk op de tweede klim ook voor de punten gaan, maar mijn rug ging steeds meer zeer doen.”

Gevreesde Mortirolo

De slotweek begint na een rustdag met een bergrit op dinsdag, over onder meer de gevreesde Mortirolo en met in totaal meer dan vijfduizend hoogtemeters. Ook op woensdag, vrijdag en zaterdag volgen zware bergetappes. Carapaz, al Girowinnaar in 2019, heeft naast Hindley de Portugees Joao Almeida (derde op 30 seconden) en de Spanjaard Mikel Landa (vierde op 59 seconden) als belangrijkste concurrenten voor de eindzege. Bouwman mikt op de blauwe bergtrui. „Ik zal er voor moeten vechten”, sprak hij bij Eurosport. „In de bus zeiden we vanochtend al: eigenlijk begint de Giro pas de komende week.”