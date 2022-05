‘Vaak op vakantie vind ik belangrijk’

In

‘In 2016 werkte ik bij een bedrijf waar ik drie keer was gepromoveerd en weken maakte van rond de 50 uur. Op een gegeven moment dacht ik: hoe kan ik voorkomen dat ik hier een burn-out van krijg? Niet dat ik er tegenaan zat, maar je kunt het maar beter voor zijn.

„Voor mij bleek de oplossing: veel op vakantie gaan. Vooral in Griekenland kan ik mij goed ontspannen, ik hou van de warme en gastvrije cultuur. Er zijn jaren geweest dat ik tien keer per jaar in Griekenland te vinden was. Voordat ik op vakantie ga, schrijf ik alles op wat ik nog moet doen. De belangrijkste taken voer ik uit, de rest bewaar ik voor als ik terug ben. Doordat ik het op papier heb staan, spookt het tijdens de vakantie niet meer door mijn hoofd.

„Als coach werk-privébalans probeer ik nu mensen te helpen om ook een manier te vinden waarop ze hun werk af en toe helemaal los kunnen laten. Mijn klanten zijn vooral ondernemers die zo klantgericht of gepassioneerd werken dat ze zichzelf een beetje vergeten. Ze willen wel meer vrije tijd, maar vinden het eng om écht vrij te zijn. Ze voelen zich al snel schuldig als ze niks voor hun bedrijf doen.”

‘Mijn ouders hebben me prijsbewust opgevoed. Het is belangrijk om te weten wat dingen kosten. Toen ik tiener en student was, drukten ze me op het hart om alvast te beginnen met sparen voor een huis. Achteraf ben ik ze daar dankbaar voor. Ook de sociale kant van financiën heb ik van huis uit meegekregen: geef altijd netjes fooi, betaal een rondje voor je vrienden. Openheid over inkomsten heb ik van huis uit minder meegekregen. Dat is pas gekomen toen ik zelf ondernemer werd.

„Het is een bewuste keuze om zo vaak op vakantie te gaan. Ik zeg weleens dat ik mijn salaris vacation first inricht. Elke maand zet ik er 500 euro voor opzij. Als ik op vakantie ben, wil ik niet na hoeven denken over geld. Dat wil niet zeggen dat ik geld over de balk smijt, maar als een cocktail een keer 25 euro kost, wil ik daar niet over in zitten.

„Ik ben financieel risicomijdend. Naast mijn vakantiepotje heb ik nog zeventien andere potjes waar ik elk maand geld in stort. Daarnaast zorg ik dat ik altijd een reserve heb om mijn hypotheek zes maanden te kunnen betalen.

„Ik weet per maand precies hoeveel geld waarheen gaat. Van 2016 tot 2018 heb ik al mijn bonnetjes nauwkeurig bijgehouden om inzicht te krijgen in hoe ik mijn geld het best kon verdelen. Toen ik ondernemer werd, heb ik het lijstje nog eens bekeken en ook dit jaar ben ik het nog eens nagegaan. Het bleek dat de verdeling uit 2018 nog steeds voor mij werkt.”

Netto-inkomen: 2.709 euro Vaste lasten: Hypotheek 1.200 euro; g/w/l/onderhoud geiser 175 euro; vakantie 500 euro; luxe (shoppen, horeca, uitjes) 133 euro; streamingdiensten 20 euro; verzekeringen (rechtsbijstand-, inboedel- en reisverzekering) 40 euro; tv en internet 60 euro; VVE 100 euro; goede doelen 10 euro; telefoon 35 euro (zakelijk) Sparen: 100 euro naar pensioenrekening, 100 euro naar beleggingsrekening, wat over is (rond de 150 euro) naar spaarrekening Laatste grote aankoop: nieuwe bank 2.406 euro

