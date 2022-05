Het verleden is een warboel, toen waren we andere mensen

Niet dat ik hem zal missen, want we spraken elkaar al jaren niet meer. Maar toch zocht ik, omdat hij dood is, in mijn mappen met correspondentie naar de brieven van Jeroen Brouwers. Onder een van de eerste, uit 1984, staat „dag lief kind, – ik wens je álle succes, álle geluk”. Brieven zijn tijdmachines. Het is als je ze leest altijd nú en ook niet, want ik heb eigenlijk geen idee meer wie die vrouw was aan wie Brouwers die brief schreef, al droeg ze dan ook mijn naam. Toch ontroerde dat aardige slot me toen ik het weer las, alsof ik nog wel degene ben aan wie dat gericht is.

Brouwers kon zo geweldig aardig, hartelijk, voorkomend zijn. Hij kon ook heel andere kanten vertonen, maar als we bij hem op bezoek waren in Exel, of later op de woonboot in Krommenie waar hij tijdelijk woonde, of nog weer later in Zutendaal, was hij meestal toch vooral aardig. Of is dat ook niet waar? Je weet nooit meer echt ergens van. Ik zie nu ik erover nadenk de keuken in Zutendaal voor me, het is laat op de avond, hij pakt de jeneverfles en zegt: „Zo, en nu ga ik zuipen”. Oei. Dat was vooral angstaanjagend, die fles jenever die verdund met amper gelijke delen Coca-Cola in hoog tempo werd weggewerkt. En hoe iemand dan uit elkaar valt. Viel. Want hoe ging dat dan? We zullen allemaal wel wat gedronken hebben, Brouwers zal theorieën verkondigd hebben. Veronderstellingen. Als ik eraan denk, voel ik heel goed de warboel die het verleden in je hoofd maakt, alsof ik zelf ook een soort cliënt E. Busken ben.

Het is echt een wonder en een raadsel dat we doen alsof we geen enkele moeite met het begrip tijd hebben. Je praat over jaren geleden alsof je weet wat dat zijn, jaren, maar dat is helemaal niet zo. In de terugblik denk je: dat waren mooie jaren, die jaren dat ook Jeroen zo vanzelfsprekend in mijn, in ons leven was. Dat ‘wij’ en ‘ons’ is er evenmin nog. Zowel de keren dat hij zo aardig en geestig was als de momenten waarop drank of ergernis de hoofdrol speelden, zijn opgenomen in iets dat ‘die jaren’ heet en wat er nooit geweest is.

Jeroen Brouwers verklaarde zich solidair met degenen die het leven niet meer aankonden. Vincent Mentzel

Misschien is ook die persoon die in mijn brievenmap zit er nooit geweest. Niemand is degene die hij naar buiten toe lijkt, bij schrijvers blijkt dat het duidelijkst, die zijn vooral wat ze schrijven. Daarin wordt een ander, dieper ‘ik’ zichtbaar, met bijbehorende angsten, verlangens en obsessies, al weet je dan weer nooit hoe die zich verhouden tot de werkelijk levende persoon.

Het is je toch al lang bekend dat er niet zoiets bestaat als een samenhangende persoonlijkheid? Dat is een hulpconstructie.

De papieren wereld brengt je in iemands hoofd, maar wat dat betekent voor de echte is niet altijd zo duidelijk. Brouwers verklaarde zich meer dan eens solidair met degenen die het leven niet meer aankonden, zijn personages zijn altijd getourmenteerde personen die zich voortdurend stoten aan de wereld. Zelf woonde hij bij voorkeur op plekken waar hij niet gestoord werd.

Ik blader door een fotoalbum, zie hem plechtig, nogal dronken, druk orerend. Ver weg in het verleden, waar we allemaal andere mensen waren.

Foto’s zijn erger dan brieven, bij foto’s schrik je meer van de afstand, op foto’s zie je duidelijk dat het beeld van binnen niet echt samenvalt met dat van buiten. Aan brieven heb je toch meer. Misschien mompel ik daarom onmachtig: „dag Jeroen”, tegen die brief.