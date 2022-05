Heddy Honigmann richtte haar camera op wat waardevol is in het leven

De titel van de laatste film van de afgelopen zaterdag op 70-jarige leeftijd overleden regisseur Heddy Honigmann is veelzeggend. In No Hay Camino (2021), „er is geen weg”, richtte ze voor het eerst in haar leven als filmmaker de camera op zichzelf. Ze vernoemde het zelfportret naar een gedicht van Antonio Machado, die daarin beschrijft hoe die weg, dat levenspad ontstaat tijdens het gaan, en dat er niets dan een schuimspoor in de zee achterblijft. Dat was ook de kern van haar makerschap, al blijven er een dertigtal films achter die dat schuim verbeelden.

De regisseur van de speelfilms Hersenschimmen (1987), Tot ziens (1995) en internationaal gelauwerde documentaires als O Amor Natural (1996), Crazy (1999) en portretten van honderdjarigen in 100UP (2020), keert in No Hay Camino terug naar haar Lima. De stad waar ze in 1951 werd geboren en haar eerste grote documentaire Metaal en melancholie (1994) draaide.

In No Hay Camino blikt ze terug op haar leven en haar werk, op de mensen die haar dierbaar zijn, en de complexe band met haar vader, die als overlever van concentratiekamp Mauthausen na de Tweede Wereldoorlog naar Peru vluchtte. Zelf ging ze na een studie in Rome juist naar Europa. Eind jaren zeventig vestigde ze zich in Amsterdam, als levenspartner van de in 2001 overleden filmmaker Frans van de Staak.

Honigmann is ten tijde van de productie van No Hay Camino al geruime tijd ziek, dus is de film ook een reflectie op haar leven met MS en kanker, en de onvermijdelijkheid van de dood.

Reiziger en passant

Net zoals een van de taxichauffeurs in Metaal en melancholie, die vertelt dat taxichauffeurs de zeelieden van de twintigste eeuw zijn, die door de stad navigeren van verhaal naar verhaal, was Honigmann ook een reiziger en passant. Haar vehikel waren de verhalen die op haar pad kwamen en waar ze door haar grote liefde voor het goede in de mens naar op zoek ging.

Natuurlijk was ze een verhalenverteller, dat komt met het vak van filmmaken. Maar ze was vooral een intense luisteraar. Niet voor niets spelen poëzie (de erotische gedichten van Braziliaan Carlos Drummond de Andrade in O Amor Natural) en muziek (dat ene nummer dat troost bracht voor Nederlandse VN-soldaten in Crazy) een grote rol in haar werk. En zo maakte Honigmann van ons toeschouwers ook luisteraars.

Ze doorbrak de gebruikelijke machtsrelatie tussen filmmaker en onderwerp door haar ontwapenende manier van vragen stellen en dóór te vragen. En creëerde zo iets waar veel filmmakers alleen maar naar kunnen streven: echte interesse en empathie.

Dat kwam niet alleen door haar persoonlijkheid of persoonlijke geschiedenis, al vertelde Honigmann hoe het trauma van haar vader zich uitte in woedde, en hoe zij als regisseur daardoor juist de camera wilde richten op wat waardevol is in het leven. „Ik kan geen mensen filmen voor wie ik geen liefde voel”, zei ze bij gelegenheid. Die liefde ontstond doordat ze niet interviewde, maar met mensen in gesprek ging. Soms met humor, soms door haar onbegrip te articuleren, soms door geïnterviewden hardop te laten denken.

Wie Honigmanns oeuvre overziet, ziet een zoektocht naar thema’s die haar eigen leven betroffen: trauma, immigratie, ontheemding, lichamelijkheid, seksualiteit. In retrospectief zijn al die films samen ook een schets van de twintigste eeuw, van de Tweede Wereldoorlog tot die in Bosnië. En een poging om te begrijpen waarom we herinneren en vergeten. Niet voor niets ging ze als jonge regisseur aan de slag met Bernlefs roman over dementie in Hersenschimmen, en keert het thema ook weer terug in El Olvido („de vergetelheid”) waarvoor ze in 2008 in Lima mensen filmde die door de Peruviaanse politiek vergeten zijn. Haar gids: een barman die voor vele presidenten pisco sours heeft gemixt en die beschrijft hoe je achter de toog veel hoort, en weinig kan doen.

Was Honigmann behalve taxichauffeur en zeevarende ook barkeeper? Niet alleen. Wie haar sprak leerde ook haar engagement kennen, haar passie, haar rechtvaardigheidsgevoel. Door zich op het kleine te richten, heeft zij ook het grote aangeraakt. In alle mensen die zij heeft gefilmd heeft ze een deel van zichzelf en van de wereld achtergelaten.