Cis, dat is aan deze kant

Dankzij een artikel in NRC over de duiding van het begrip queer (een overkoepelend begrip voor alle niet-heteroseksuele mensen), weet ik dat ik een cisvrouw ben. Voor de lezers die nog langzamer zijn dan ik: een cisvrouw is een vrouw die als vrouw geboren is én zich ook zo voelt. Cisman: een man die als man geboren is en zich, jawel, een man voelt. Cis staat voor: aan deze kant. Trans: aan de andere kant. Het artikel ging over het breken met geijkte – en dominante – relatieverbanden als norm, waardoor deze relaties minder geijkte relaties uit kunnen sluiten op sociaal, juridisch en ook wettelijk gebied. De norm: een witte, heteroseksuele relatie met één of meer kinderen.

Er kan wat mij betreft niet genoeg gediscussieerd worden over dat wat afwijkt van de norm. Normaal bestaat niet. Normaal is maar een verhaal, van tijdelijke aard. Het traditionele hetero-huwelijk heeft al vanaf de eerste dag laten zien dat deze vorm geen garantie is voor eigen geluk en/of voor het geluk van de volgende generatie. Ruimte voor nieuwe vormen en woorden is belangrijk. Want pas als je iemand kunt duiden, als er een uniek woord voor is, leert de geschiedenis ons, besta je én ben je de eerste ronde van de samenlevingscommissie door. Daarna kan er nog eindeloos gediscussieerd worden of het nieuwe woord, de nieuwe niet-norm, jij dus, blijven mag. Maar in ieder geval ben je binnen. Je bestaat.

Nieuwe woorden

Wel vraag ik me steeds vaker af voor wie we deze nieuwe woorden verzinnen. Niet voor de queer mensen, die hoef je weinig uit te leggen. Kennelijk zijn er nieuwe woorden nodig voor de groep die niets van de gedachten en relaties van queer mensen begrijpt. „Dus jullie hebben wel een kind maar geen relatie? Maar wat zijn jullie dan? Nee, ik bedoel van elkaar. Oh, jullie zijn qwuieerrr. Ja, dat is modern hè.” Woorden als bumper tegen moe makend onbegrip.

Maar een cisvrouw?

Dezelfde doorgeslagenheid zie ik terug op het nieuwe emoji-toetsenbord van mijn telefoon. Waar ik eerder kon kiezen tussen een mannelijke of een vrouwelijke lasser, meermin of zombie, kan ik nu kiezen tussen een mannelijke, een vrouwelijke en een queer (?). Ook in restaurants gaat het steeds vaker zo. Ik heb nu de keuze uit twee ondergespoten pispotten, in plaats van één ondergespoten en één schone(re).

En dan. De zwangere man. Echt?! Leven we tegenwoordig in zo’n inclusieve samenleving dat we de eerste man die nog zwanger moet worden niet voor het hoofd willen stoten omdat hij zijn droombeeld niet vertegenwoordigd ziet in het emoji-toetsenbord? Ik zag ook een prinses met een snor. De nieuwe emoticons zorgen wel voor een hoop lol binnen ouderwetse hetero- en homoseksuele relatieverbanden, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn.