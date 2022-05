Bij de burgemeester werd de brievenbus opgeblazen

Hij dacht zes jaar geleden burgemeester te worden in „een prachtig dorpje” op de Veluwe. En Nunspeet, met ruim 28.000 inwoners, is ook prachtig. Breunis van de Weerd (59) blijft er na zijn burgemeesterschap, dat eind deze maand eindigt, wonen. Maar hij zegt ook: „Alle criminaliteit die in Amsterdam voorkomt, hebben wij hier ook. Misschien minder vaak, misschien minder heftig, misschien minder zichtbaar. Maar het is er wel.”

Van de Weerd (SGP) wil waarschuwen: een burgemeester is steeds meer „een crimefighter”. De aanpak van ondermijnende criminaliteit vindt al lang niet meer alleen door politie en justitie via het strafrecht plaats, maar ook door de burgemeester via het bestuursrecht. „Drugs is een belangrijke speler in het hele gebeuren: dealen, kweken, overlast, bedreigingen en criminaliteit eromheen. Oudere inwoners reageren dikwijls angstig.” Waar sommige burgemeesters zich graag profileren als misdaadbestrijders vraagt Van de Weerd zich af: „Is dat wel de juiste route?” Hij waarschuwt: „Er gaan ongelukken gebeuren.”

Het zit hem zo hoog dat hij dit een aantal weken geleden bij een eerdere ontmoeting ongevraagd vertelde. Nu, op het gemeentehuis in Nunspeet, heeft hij een blocnote voor zich met wat hij per se kwijt wil.

Omdat, zegt Van de Weerd, de samenleving geen idee heeft, en gemeenteraadsleden maar een beperkt idee. Zij zien de burgemeester nog vooral als burgervader, iemand die op bezoek gaat bij honderdjarigen en jubilerende verenigingen, of steun geeft na een brand. Als bestuurder en voorzitter van gemeenteraad en college, misschien als handhaver van de openbare orde – een rol die tijdens de coronacrisis groter werd.

Dat soort vaardigheden komt vaak in de profielschets voor als er een nieuwe burgemeester wordt gezocht. Tien procent van de 344 gemeenten zoekt er nu een, alleen al in Gelderland zijn negen vacatures.

Die derde rol van misdaadbestrijder zal in die profielschetsen nauwelijks voorkomen, vermoedt Van de Weerd. Terwijl die wél een „nadrukkelijk onderdeel” van zijn werk werd – ook qua tijd – en de bijbehorende gevolgen impact hadden.

Bijna in een bijzin vertelt hij dat zijn brievenbus is opgeblazen. „Zit je in je huiskamer om een uur of elf en hoor je een enorme knal in de voortuin. Ik kan niet bewijzen wie het heeft gedaan, maar kan wel aanwijzen wie het gedaan kan hebben.” Hij zegt: „Ik word er niet zo warm van, ik heb voor deze rol gekozen. Maar ik heb ook een vrouw en kinderen thuis.”

Alle criminaliteit die in Amsterdam voorkomt, hebben wij hier ook

Lees ook een oud interview met de burgemeester van Gilze-Rijen: ‘We kennen je wel klootzak’

Vaccinatie

Het is níét de reden dat hij stopt. Dat heeft te maken met corona: SGP’er Van de Weerd liet zich niet vaccineren, maar riep inwoners op dat wél te doen. Het kwam hem op fikse kritiek te staan van wethouders, raadsleden en dorpelingen. Hij kon voor zijn gevoel niet meer „de middenpositie innemen” die hij graag wil vervullen.

Maar wat hij graag wil vertellen, is dat hij het ongemakkelijke gevoel heeft dat hij steeds meer op de stoel van de rechter is komen te zitten.

Van de Weerd noemt een voorbeeld: de zogeheten Wet Damocles. Op grond van die wet hebben burgemeesters sinds 2016 de bevoegdheid een pand te sluiten bij drugs- of andere overlast. Als er bewoners zijn, staan die vervolgens op straat.

„Vervolgens zegt de bestuursrechter: ‘Wacht even, beste vrienden, we hebben het VN-handvest en daarin staat dat wonen een grondrecht is, er moet een zwaardere toets plaatsvinden dan overlast’. Nu moet ik kijken of de bewoner van het pand schuldig is.” Burgemeesters moeten van de rechter letten op de evenredigheid van een woningsluiting, in het bijzonder voor andere huisgenoten.

„Als je het sluiten van een pand ziet als straf, gebruik dan het strafrecht. Als het een openbare-ordeprobleem is, dan bestuursrecht. Maar hier loopt het door elkaar.” Van de Weerd zegt: „Als het strafrecht zou functioneren, dan zeg je als burgemeester: ‘Oké, die wiet de deur uit’. En van de rechter krijgt de persoon in kwestie binnen een paar weken zijn straf te horen. Dan heb je het weer zuiver”.

Lees ook over de wet-Damocles: Lastige inwoners krijgen geen huis meer

„Ons strafrechtstelsel is failliet”, zegt hij. Hij somt op: „De politie is onderbemenst en haar mogelijkheden zijn beperkt, de strafrechtketen is overbelast, er is veel bewijs nodig, het duurt maanden voordat een zaak voorkomt.” En dan komen omwonenden bij hém aan: „De burgemeester is hun laatste reddingsboei. Want de activiteiten gaan onderwijl gewoon door.”

De politie is onderbemenst, het strafrecht overbelast. Het duurt maanden voordat een zaak voorkomt

Manegehouder

Hij komt met een ander voorbeeld, niet uit zijn gemeente. Over een manegehouder die „leuke dingen organiseerde”, de voetbalclub sponsorde en ook geld bleek wit te wassen. „Dat is de verwevenheid van de onder- en bovenwereld. Om dat aan te pakken, heb je de FIOD nodig [de opsporingsdienst van de Belastingdienst]. Die is ook overbelast.”

En toetsing aan de Bibob, de integriteitstoets waaronder de burgemeester kan voorkomen dat een vergunning, subsidie of overheidsopdracht wordt misbruikt voor criminele activiteiten? „Die antecedententoets is mooi bedacht. Maar er is een groep die nooit is gepakt, terwijl je aan je theewater voelt dat het niet goed zit. Dan zijn er geen weigergronden.”

Als die er wel zijn, snapt de samenleving niet waarom die leuke dingen niet meer doorgaan. En staat degene die de vergunning niet kreeg, zo op de stoep. Hij zegt: „De officier van justitie zit in Arnhem. Hij zit daar redelijk anoniem, niemand weet waar hij woont. Als je hier twee minuten rondvraagt, ben je er zo achter waar ik woon. Met m’n gezin. En dan ben je opeens heel kwetsbaar.”

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de komende tien jaar 100 miljoen euro vrijgemaakt voor het beter beveiligen van burgemeesters, wethouders en raadsleden. Van de Weerd: „Je krijgt echt niet 24/7 een beveiliger voor de deur, tenzij het heel ernstig is. Dan zit je al aan het eind van de escalatieladder.”

Wat hij deed toen zijn brievenbus werd opgeblazen? Hij aarzelt even: „Niets. Een nieuwe brievenbus kopen.” Het kwam – tot nu toe – niet in de krant. „Je zou anderen maar op ideeën kunnen brengen.”

Hij zegt: „De crux is dat de aanpak van ondermijning bij het strafrecht hoort. Het lastige is dat wij als burgemeesters niet kunnen zeggen: ‘Wij doen het niet’. Want de inwoner kijkt naar jou.” Maar een oplossing is er niet een, twee, drie, zegt hij. Er moet volgens hem fundamenteel gekeken worden naar het functioneren van de strafrechtketen. Van de Weerd wil vooral aandacht voor de kwestie, want „dit gaat fout lopen”.

Gezocht: 34 nieuwe burgemeesters

In 10 procent van de gemeenten wordt een nieuwe burgemeester gezocht, onder meer in het Zeeuwse Kapelle (13.100 inwoners) en Eindhoven ( 235.800 inwoners). De grote hoeveelheid vacatures is ontstaan door een samenloop van omstandigheden (einde ambtstermijnen, pensioen) in combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Met het openstellen van een burgemeestersvacature wordt gewacht tot er een nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. In de provincie Gelderland staan negen burgemeestersvacatures open. De commissaris van de koning plaatste zelfs een advertentie in een aantal landelijke kranten, omdat hij vooral zij-instromers en jongeren wil aanmoedigen te solliciteren. Het is aan gemeenteraden een profielschets op te stellen, met daarin vaardigheden en functie-eisen die zij graag zien. Een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad spreekt vervolgens met benoembare kandidaten en komt met twee voorkeurskandidaten. De raad kiest tussen die twee. Als er na een veiligheids- en integriteitsscreening geen bijzonderheden zijn, draagt de minister de benoeming voor bij de Kroon.

Gezocht: 34 nieuwe burgemeesters

Breunis van de Weerd (1962) was voor hij in 2016 burgemeester werd van Nunspeet onder andere wethouder en raadslid in Ede, statenlid in Gelderland en heemraad. Hij is lid van de SGP.