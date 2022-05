Wiske Rutte. Lieve stripfiguur. Met zijn Nokia zonder geheugen. Soort zoekt soort. Na drie lettergrepen moest hij zijn telefoon om het uur opschonen. Hoe? Schudden. Keihard schudden. Dan vielen de komma’s, punten en staatsgeheimen er vanzelf uit. Zelfs de postduiven kregen de slappe lach als ze Mark met zijn mobieltje zagen modderen.

Het heeft iets charmants, maar we kijken naar een krampachtig sprookje met een radeloze hoofdrolspeler, die het nog tweeënhalve maand moet volhouden en die dan zijn doel heeft bereikt. Dan kan hij de geschiedenisboekjes in als langstzittende premier van ons tobbende landje. Dat record is nog zijn enige politieke doel en het is hem zeer gegund. Maar het lijkt een beetje op het laatste kampioenschap van Ajax. Tandvleeswerk. De VAR en de scheids moeten wel wat oogjes dichtknijpen.

Zelfs de meest doorgewinterde VVD’ers hebben inmiddels medelijden met hem. Zeker toen hij zich donderdag serieus kwaad maakte. Op de Kamer nog wel. De Kamer die gewoon zijn werk deed. Hij stond daar opeens zo verschrikkelijk alleen en voelde in elke radeloze vezel van zijn vermoeide lijf dat hij fout zat. Hopeloos fout. De motie van wantrouwen haalde het gelukkig niet. Want dat heeft hij nou ook weer niet verdiend. Ik weet gewoon zeker dat Mark niet kwaadaardig is. Maar eigenaardig is hij wel. En gewiekst is hij zeker.

Schrijven op een Nokia. Je moet drie keer op de a drukken om een c te krijgen. Hard werken dus. Maar het heeft ook wel weer iets ontroerends. Zo’n premier met eelt op zijn vingertoppen. En de Nokia lijkt mij een geniale afleidingsmanoeuvre richting de Russen. Want Poetin heeft inmiddels ook gehoord dat een van de leiders van de NAVO communiceert met een mobiel met verlengsnoer en draaischijf. Vladimir denkt nu dat ons leger er ook zo uitziet. Dat dat bestaat uit zeven roestige ridders op kreupele paarden zonder wagens. Dat denkt Poetin niet, dat weet hij zeker. Hij zit er trouwens niet eens zo heel ver naast.

Ach ja, Nokia-gate. Een hobbeltje dat komende week nog een klein staartje krijgt en daarna in niet één Nederlands geheugen blijft hangen. Dus hoeft het nergens gewist. Maar het geeft zo mooi de stand van ons land aan. Dit zijn wij dus. Onze hoogste baas communiceert met rooksignalen en archiveert niks. En zijn ministerie van Algemene Zaken vond dat al die jaren prima. Niemand trok aan de bel of fluisterde hem in dat het 2022 is en dat hij ons meer transparantie heeft beloofd. En een andere bestuurscultuur. Dat heeft hij echt beloofd. Samen met Sigrid. Die van dat Van Drimmelenlaatje. De tankauto’s met zwarte lak zijn inderdaad verdwenen. Er loopt tegenwoordig een rechtstreekse pijpleiding vanuit de inktfabriek.

Ook nu moest hij weer via de rechtbank gedwongen worden om openheid van zaken te geven. De Volkskrant drong aan. Hij werd verdedigd door de landsadvocaat Pels Rijcken. Dat is dat keurige kantoor waar de hoogste baas ongemerkt meer dan elf miljoen achterover kon drukken. Dat verdedigt dus onze Wiske.

Wie neemt zichzelf in deze bordkartonnen poppenkast nog serieus? De oppositie? Heeft iemand het geestig bedoelde TikTok-dingetje van Jesse Klaver over deze zaak gezien? Ik denk niet dat Jesse het meesterwerkje zelf gemaakt heeft. Ik hoop voor hem dat zijn jongste zoon van drie zijn account gehackt had. Nog twee van dit soort tragische fröbelproducties en ze kunnen de beoogde fusie tussen GroenLinks en de PvdA afgelasten. Domweg omdat beide partijen een natuurlijke dood gestorven zijn.

Ach ja, als er maar gelachen wordt in het land met de politici die het verdient. Ook over de meest schrijnende zaken? Juist daarover.

Deze week moesten oververmoeide asielzoekers uit Ter Apel met spoed naar Roosendaal omdat er in Ter Apel geen slaapplek was. Ze zouden vervoerd worden met een bus. Kwam die uit Ter Apel? Nee, die reed eerst leeg vanuit Roosendaal naar het noorden. Om precies te zijn 277 kilometer. Gelukkig hoefden ze niet door de Ketheltunnel. Die was namelijk dicht. Waarom? Er was iemand verkouden.

