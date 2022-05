Rusland draait de gaskraan naar Finland dicht

Zoals verwacht heeft het Russische staatsbedrijf Gazprom de gaskraan naar Finland zaterdagochtend dichtgedraaid. Dat meldt de Finse groothandelaar in gas. Gasum weigert te gehoorzamen aan de eis van het Kremlin om met roebels te betalen voor Russisch gas. Finland, dat voor 6 procent afhankelijk was van brandstof uit Rusland, gaat nu via een met Estland verbonden pijplijn gas uit andere landen halen.

Rusland eist dat Europese landen hun gas voortaan in roebels betalen, ook als in het contract is afgesproken dat er in euro’s of dollars wordt afgerekend. Eerder werden Polen en Bulgarije afgesloten van het gas. Waarschijnlijk volgen meer Europese landen.

Woensdag diende Finland een toetredingsverzoek tot de NAVO in. Dat wordt door Rusland, dat een grens van ruim duizend kilometer met Finland deelt, beschouwd als een bedreiging.

