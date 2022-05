Rijkswaterstaat schikt voor 238 miljoen over constructie Afsluitdijk

Rijkswaterstaat heeft voor 238 miljoen euro geschikt met bouwconsortium Levvel in een geschil over werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Dat schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) vrijdagavond in een brief aan de Kamer. Levvel wordt gevormd door BAM, Van Oord en Rebel.

De renovatie begon in 2018 omdat de dijk niet meer voldeed aan de wettelijke normen voor waterveiligheid. Ook moesten er voorzieningen worden getroffen om meer water te kunnen afvoeren. Het plan was dat de versterking en vernieuwing dit jaar afgerond zou zijn, op de negentigste verjaardag van de Afsluitdijk.

Onjuiste informatie

Al in 2019 werd duidelijk dat het project langer zou duren, omdat er meerdere ontwerpen van Levvel moesten worden aangepast. Dat kwam doordat Rijkswaterstaat verkeerde informatie had verstrekt aan het bedrijf. De 238 miljoen waarvoor nu geschikt wordt is bedoeld voor „kosten die zijn ontstaan als gevolg van hoofdzakelijk aanpassingen aan ontwerpen, verstoring van de uitvoering en opgelopen vertragingskosten”. Harbers schrijft dat „een groot deel” van de werkzaamheden voor het einde van het jaar zal zijn afgerond. Wanneer het hele project voltooid is, is niet duidelijk.

Behalve het miljoenenbedrag is ook afgesproken om het werk en onderhoud aan de spuisluizen uit het contract met Levvel te schrappen. Die werkzaamheden worden nu opnieuw aanbesteed en zullen dus later dan gepland worden afgerond. Kostenbesparingen die daarmee worden gemaakt, worden deels ingezet om de schikking te financieren.

De schikking geldt voor slechts een deel van de geschilpunten tussen Rijkswaterstaat en Levvel. In 2023 zal een commissie kijken naar de nog lopende onenigheden tussen de twee partijen. Afgesproken is dat er nog maximaal 87 miljoen euro aan vergoedingen zal worden verstrekt.