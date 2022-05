Olympique Lyon verslaat FC Barcelona tijdens Women’s Champions League

De beste ploeg ooit tegen de beste ploeg van dit moment. Zo werd de finale van de Women’s Champions League tussen Olympique Lyon en FC Barcelona vooraf geafficheerd. De Franse ploeg had het kampioenschap zeven keer gewonnen. De Spaanse ploeg was titelverdediger en werd dit seizoen ongeslagen landskampioen. Lyon had zich vorig jaar voor het eerst sinds 2009 niet weten te plaatsen voor de finale.

Maar toen kwam die alles bepalende uithaal van de Franse middenvelder Amandine Henry in de zesde minuut van de finale in Turijn. Ze krulde de bal op prachtige wijze in de kruising, vanaf zo’n dertig meter. „Het mooiste doelpunt van deze Champions League-editie”, oordeelde de Britse commentator Ian Wright in de rust. „Of nee, misschien wel van alle Champions League-edities bij elkaar.”

Barcelona bezweek in de eerste helft bijna onder het secure en aanvallende spel van de Françaises, die met Henry en de Noorse Ada Hegerberg constant voor gevaar zorgden. Hederberg kopte in de 23ste minuut een voorzet hard binnen, net als in de return van de halve finales tegen Paris Saint-Germain. Tien minuten later was zij ook betrokken bij het derde doelpunt, van Catarina Macario: 3-0.

Opgave om tij te keren

Na een half uur begon Barcelona meer aan te dringen. De 3-1 kwam vlak voor rust van aanvoerster Alexia Putellas, maar je voelde aan alles dat het een hele opgave zou worden om het tij te keren. Op weg naar de finale hadden ze slechts één keer verloren, tegen Wolfsburg in de return van de halve finale. Omdat de ploeg eerder met 5-3 van de Duitse club gewonnen had, gingen ze toch door.

De Nederlandse internationals kwamen er in de finale niet aan te pas. Bij Barcelona begon de bijtijds van een hamstringblessure herstelde Lieke Martens op de bank en bij Lyon kregen ook Danielle van de Donk en Damaris Egurrola geen basisplaats. Martens kwam er in de 59ste minuut wel in, maar moest duidelijk nog haar ritme vinden.

In 2019 was Lyon in de finale ook al te sterk voor Barcelona. Hegerberg scoorde toen een hattrick, Martens speelde toen ook al voor Barcelona. Eerder deze maand meldde de Franse krant Le Parisien dat zij na vijf seizoenen Spaanse dienst naar Paris Saint-Germain vertrekt. Spaanse media namen dat bericht gretig over.