Duitse bondskanselier op bezoek in Nederland, Duitse wapens naar Oekraïne, ik net terug uit Duitsland. In mijn hoofd hoor ik aanhoudend een gedicht over loopgraven, Schützengraben, van de Oostenrijker Ernst Jandl. „[...] schtzngrmm/ schtzngrmm/ tssssssssssssss/ grrt/ grrrrrt/ grrrrrrrrrt/ scht/ scht/ t-t-t-t-t-t-t-t-t-t/ scht/ tzngrmm/ tzngrmm/ t-t-t-t-t-t-t-t-t-t […]”.

Heb je altijd al willen weten wat de literatuur over de oorlog te zeggen heeft? Dit is het. Jandl schreef het klankdicht in 1957. Zonder klinkers – „de oorlog zingt niet” – en met een snelle dynamiek die volgens Jandl zelf de zware ernst van het oorlogsthema lichter maakt. „Het gedicht heeft iets heel speels, ook al eindigt het met t-tt, dat je gemakkelijk als ‘tot’ [dood] herkennen kunt.”

Natuurlijk brak de pleuris uit over „schtzngrmm”. Wat voor sommigen een statement van politiek verzet was, een anti-oorlogsgedicht, had volgens anderen een verwilderend effect op de jeugd en de esthetische smaak. Het leek sterk op alles „wat jarenlang terecht en met succes als ‘vuil en rotzooi’ is bestreden”.

Redacteuren die het gedicht in tijdschriften en bloemlezingen plaatsten, werden ontslagen. T-t-t-t. Jandl kon jarenlang zijn werk niet meer kwijt. T-t-t-t. Toen het gedicht in 1966 opnieuw verscheen, begon een criticus over esthetisch immoralisme. „Doen letterspelletjes recht aan de ervaringen in de loopgraven?” Een wetenschapper vroeg zich af of oorlog hier wel serieus werd genomen. „In feite levert deze tekst meer plezier op dan dat hij schrik aanjaagt en tegen oorlogen waarschuwt.”

Schrik. Ontslag. Publicatiestop. Pleuris. De serieuze mensen waren ervan overtuigd met hun boosheid en buitensluiting meer goeds te doen voor de wereldvrede dan spel en lichtheid ooit zouden kunnen. Wie het bestaan serieus neemt, suggereerden ze, schrijft geen poëzie. Die bestrijdt haar. Wie volwassen is, veracht gedichten die eindigen op t-tt. En is het dus niet schandelijk frivool van mij dat ik nu toch weer de schtzngrmm van Jandl in mijn hoofd had?

Op de radio volgde ik het nieuws over de Duitse bondskanselier Scholz, die naar Nederland kwam om over bewapening te praten. De kranten hadden het over de Zeitenwende, het feit dat de tijden veranderen. Politici spraken over Epochenwandel, het feit dat het tijdperk van vrede voorbij is en dat van de zware verdediging aangebroken. Honderd miljard euro naar defensie. Duitse defensie-uitgaven de hoogste van Europa.

In mijn hoofd hoorde ik nog steeds de kapotte taal van oorlogspoëzie, want ik kwam uit Duitsland waar ik net naar gedichten had geluisterd. Maar intussen las ik over een serieuze Duitse oorlogsdiscussie. Schrijvers en kunstenaars hadden bondskanselier Scholz in een open brief gevraagd geen zware wapens aan Oekraïne te leveren. De strijd moest stoppen. Hoewel er „een principiële politieke en morele plicht” is tot verdediging, stond er, vindt die plicht tot defensie zijn begrenzingen in andere „voorschriften van politieke ethiek”.

Het was niet een brief die ik had willen ondertekenen. Alleen al omdat die zo slecht was geschreven. Wat zijn dan die voorschriften van politieke ethiek? Wat is politieke ethiek überhaupt? Waar lopen de grenzen tussen de ene plicht en de andere? En waarom? Gelukkig sprak een van de ondertekenaars, schrijver en jurist Juli Zeh, zich in de Duitse krant Die Zeit een stuk helderder uit. Het gaat inzake deze oorlog niet om winnen of verliezen, zei ze. „Het gaat erom mensenlevens te redden.”

En daar, in die zin, kwamen de lijnen van poëzie en plicht plotseling samen. Nee, natuurlijk was het niet aan schrijver Zeh om over wapenleveranties te beslissen, zoals de interviewer van Die Zeit al licht verontwaardigd suggereerde. Daar gaan democratisch gekozen regeringen over. Maar ze kon ons er wel aan herinneren dat beslissingen ten diepste niet draaien om uitgaven en investeringen, om moralisme en geopolitieke grenzen, maar om de afzonderlijke levens van mensen.

Dat klinkt onnozel en naïef, en dat is het ook, maar in zwaar bewapende tijden kan het geen kwaad het onnozele en naïeve te herhalen. Zo is het onnozele schtzngrmm van Jandl uiteindelijk ook een klassieker geworden, juist omdat het gedicht niet over de oorlog gaat, er geen oordeel over velt, maar laat voelen hoe oorlog is. Het brengt de strijd terug tot de essentie van schieten en sterven.

Het zijn de agressors dezer wereld die een spel met ons spelen: het zedenverwilderende effect en het immoralisme zijn geheel aan hun kant. De lichtheid van een afzonderlijk gedicht is in vergelijking daarmee misschien niet zo effectief, maar goede poëzie heeft wel één grote kracht: ze blijft decennia lang in je hoofd hangen.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl