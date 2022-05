Heracles degradeert uit Eredivisie na verlies tegen Excelsior

Heracles Almelo degradeert na 17 jaar uit de Eredivisie. De club verloor zaterdagavond in eigen stadion tijdens de play-offs met 3-1 van Excelsior, nadat de Rotterdammers drie dagen eerder al met 3-0 te sterk waren.

Heracles behaalde in 2005 de titel in de eerste divisie, waarna de ploeg uit Almelo op het hoogste niveau mocht spelen. De afgelopen jaren eindigde Heracles nooit lager dan de vijftiende plek in de Eredivisie. Ook dit seizoen leek de club veilig, maar door een dramatische reeks duels in het slot van de competitie zakte Heracles naar de zestiende plaats en moest het naar de play-offs.

Supporters van Heracles gooiden in de laatste minuten van de wedstrijd vuurwerk op het veld, waardoor het spel even stillag. Door de winst van Excelsior speelt de Rotterdamse club komende week twee keer tegen ADO Den Haag voor promotie naar de Eredivisie.

Heracles nam begin deze week per direct afscheid van trainer Frank Wormuth, omdat er „onvoldoende vertrouwen” was om de play-offs in te gaan met hem. Assistent-trainer René Kolmschut nam daarna zijn plek in.