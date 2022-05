Eén grote kuur van schone lucht

‘Het is nu regentijd hier, dan is het extra vochtig en zie je langs de paden in het regenwoud hoe het allemaal naar beneden sijpelt. Je bevindt je letterlijk in een kruidendamp. Je ruikt weldadige, kalmerende geuren van gevallen bladeren en grassen. Ik kan me voorstellen dat het een geneeskrachtige werking heeft en de mensen gezond houdt. Het is één grote kuur van schone lucht en kruidendamp.

„Mijn vrouw en haar twee voordochters uit een vorige relatie komen uit het binnenland. Zij zijn marrons; nazaten van naar het bos gevluchte slaven. Wij hebben een dochter van acht, die als kleuter opgroeide in het binnenland. Dus we hadden een latrelatie. Sinds drie jaar wonen we onder één dak in Paramaribo, vanwege de school van de kinderen. Maar mijn vrouw heeft haar huis in het binnenland behouden. Zij gaat regelmatig terug voor haar kostgrondje, waar ze rijst en groenten verbouwt, dan ben ik enkele weken alleen met de kinderen. Nu was het vakantie en bracht ik de kinderen naar haar en bleef zelf ook vier dagen.

„Elke keer als ik die tocht over de rivier maak door het regenwoud, besef ik dat het om een gewilde ecotoeristische bestemming gaat. En zoiets ligt dan in mijn achtertuin, twee uur over land en twee uur over water, dat is echt een kick voor niks. Hoewel door de geldontwaarding en de financiële crises hier dit normale familiebezoek nu ook voor mij kostbaar is.

„Dit keer was mijn vrouw daar naartoe gereisd vanwege een sterfgeval. Dat is voor marrons geen familie- maar een dorpsaangelegenheid. Vanwege hun traditionele geloof en rituelen duurt het twee weken of zelfs langer voordat iemand begraven wordt. Het lichaam wordt goed met kleden in de kist ingepakt, maar de lijkgeur piept er soms toch een beetje uit. Na de begrafenis is het brokodei, een feest waarbij je de hele nacht doorhaalt.

„Ik ervaar het als een rijkdom dat je even vier dagen op en neer naar het regenwoud kan gaan. Ik kom tot mezelf daar, ik ga erheen voor mijn rust. Er is geen verkeer, en beperkt elektriciteit – al die dorpen zijn geïsoleerde gemeenschappen die aan de rivier leven. Je kan ze per korjaal bereiken, of je maakt een boswandeling naar het volgende dorp. Er is een andere dynamiek. Je denkt niet: wat ga ik de komende uren doen? Je leeft met de mensen, praat met ze.

„De meeste huizen hebben geen toilet, ook dat van mijn vrouw niet, dus is het poepen in het bos. Baden doe ik altijd in de kreek waar de vrouwen hun afwas en de was doen. Pas tegen elven, als de zon lekker hoog staat. Het water is helder en verkwikkend koel. Het is een soort natuurbadkamer; ik scheer me daar en neem zelfs een rugborstel mee.

„En dan is er de rivier. Bij laagwater kun je naar het midden lopen en tussen de rotsen zitten, als in een soort woeste jacuzzi. Je moet je wel goed schrap zetten, anders word je meegesleurd.

„Ik ben gepromoveerd tot pikin fu gron: kind van de grond. De marrons kennen geen grondeigendom, er wordt je een stuk grond toegewezen door de dorpsbestuurders en daarop mag je je huis bouwen. Het is mijn droom om daar mijn oude dag te slijten. Maar de realiteit is dat ik vanwege de school van de kinderen in de stad zal moeten blijven wonen. Toch koester ik die droom.

„Je komt trouwens nooit met lege handen terug uit het binnenland. Dit keer moest ik voor de broer van mijn vrouw grote bananen meenemen. En mijn vrouw was olie aan het maken van maripa, een palmvrucht. Dat is een intensief proces, de pitten in het bos zoeken en dan handmatig persen. Voorheen was het kostgrondje bedoeld om in haar eigen onderhoud te voorzien, maar nu we samen zijn is het meer cultuurbehoud. Het is toch heel bijzonder dat we soms maanden eten van haar zelfverbouwde rijst.

„Als ze haar kostgrondje bezoekt, ziet ze haar moeder en de tantes, zussen en nichten met wie ze opgroeide. Ze zal die grond nooit wegdoen. De marrons kennen een matriarchaal systeem; de kinderen krijgen de achternaam van de moeder. Als een kind overlijdt, beslist de oudste broer van de vrouw wat er gaat gebeuren. Dus niet de vader van het kind. De moederlijke familie is leading, ook in andere familiekwesties.

„Toen ik als kleuter emigreerde naar Nederland dacht ik dat we naar een soort hemel gingen omdat je er met het vliegtuig heen moest. Inmiddels woon ik alweer ruim 25 jaar in mijn geboorteland. Sindsdien heb ik geen behoefte elders op vakantie te gaan. Als ik vakantie wil, ga ik naar het binnenland en kom ik met een tevreden gevoel terug in Paramaribo. Het is toch ongelofelijk chic dat ik onze kinderen voor familiebezoek naar de boezem van het binnenland breng, het Amazone regenwoud.”

Iwan Brave (1963) is hoofdredacteur van het Surinaamse dagblad De Ware Tijd.