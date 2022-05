Dumoulin stapt af in Giro d’Italia

Tom Dumoulin heeft wegens fysieke problemen in de Giro d’Italia opgegeven. Dat heeft zijn team Jumbo-Visma zaterdagmiddag bekendgemaakt. De 31-jarige renner kampte al enkele dagen met lichamelijke klachten.

Wat de voormalige Giro-winnaar precies mankeert, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk kampt de Limburger met rugklachten. Het was zijn eerste grote wielerronde sinds het najaar van 2020. Er deden voorafgaand aan het begin van de Giro al berichten de ronde over dat de fysieke gesteldheid van Dumoulin niet optimaal zou zijn.

Dumoulin begon zaterdag nog wel aan de veertiende etappe, maar stapte na iets minder dan 50 kilometer alweer af. Hij begon aanvankelijk goed in Hongarije, waar de Giro dit jaar begon, maar stond er inmiddels niet goed meer voor in het klassement. Na flink wat tijd te hebben ingeleverd in de bergetappes bungelde hij in het algemeen klassement op de 31e plaats, op bijna 20 minuten van de roze trui van Juan Pedro López.

Dumoulin won de Ronde van Italië in 2017. Een jaar later pakte hij bij de Tour de France de tweede plek, na Geraint Thomas. Het was de eerste Nederlandse podiumplaats in de Tour sinds Erik Breukink in 1990.